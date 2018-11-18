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      Кількість жертв та зниклих безвісти внаслідок пожеж у Каліфорнії стрімко зросли

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      Знову зросла кількість жертв внаслідок пожеж у Каліфорнії
      Знову зросла кількість жертв внаслідок пожеж у Каліфорнії / usnews

      Кількість жертв природної пожежі в окрузі Бьютт на півночі Каліфорнії зросла з 71 до 79 осіб. Разом з цим безвісти зниклими вважаються 1276 людей.

      Про це повідомило видання USNews.

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      У суботу шериф округу Бьютт Корі Хоне на прес-конференції заявив що загальна кількість загиблих при пожежах в Каліфорнії, склала вже 79 осіб.

      Зазначається, що впродовж минулої доби в окрузі Бьютт "були виявлені тіла ще п'яти осіб". Водночас кількість зниклих безвісти зросла з 600 до 1276 людей

      Згідно з останніми даними, площа пожежі "Кемп" на півночі Каліфорнії, яку вже визнано найбільш руйнівною в історії штату, становить понад 598 квадратних кілометрів. Стихію локалізовано на 50 відсотків. Знищено понад 12 тисяч будівель.

      У зв'язку з пожежами у низці округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.

      Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в США, які почались 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія та не вщухають і донині, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

      хроніка подій
      Теги: Новини США Пожежа у Каліфорнії Жертви Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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