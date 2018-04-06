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Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам заключения за злоупотребление властью

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Пак Кин Хе
Пак Кин Хе

Суд в Южной Корее признал виновной бывшего президента страны Пак Кын Хе, виновную в многочисленных случаях злоупотребления властью, взяточничестве, и приговорил ее к 24 годам заключения.

Как заявил судья на заседании, "президент злоупотребил властью, которую ей дали граждане", передает CNN. Поэтому такой приговор должен стать предупреждение следующим лидерам страны. При этом прокуратура требовала для Пак Кын Хе 30 лет заключения.

Кроме того, она также была оштрафована на 17 миллионов долларов.

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Бывшый президент страны была признана виновной в 16 из 18 выдвинутых обвинениях. Речь идет о выявленных фактах влияния на нее ее близкую подругу Чхве Сун Соль. Женщина не имела никакой политической должности, но имела немалое влияние на принятие политических решений в стране на самом высоком уровне. Из-за этого разгорелся политический скандал в Южной Корее в октябре 2016 года. Парламент проголосовал за импичмент, и Конституционный суд страны лишил ее должности. После этого Пак Кын Хе арестовали в марте 2017 года.

В обвинении отмечается, что Чхве Сун Соль через президента давила на ряд компаний, которые впоследствии перечисляли деньги в фонд, которым она руководила. Среди компаний была и Samsung. Ее руководитель Ли Дже-Йон тоже был признан виновным во взяточничестве и получил 5-летний срок заключения, однако в феврале суд сократил наказание и приостановил его на четыре года.

Саму Чхве Сун Соль в феврале 2018 года приговорили к 20 годам тюрьмы за злоупотребление властью, вымогательство, мошенничество и взятку, а также штрафовали на 16,6 миллионов долларов.

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Стоит добавить, что Пак Кын Хе со своими адвокатами не пришла на оглашение приговора. В то же время под стенами суда собралось немало ее сторонников.

Ожидается, что ее адвокаты будут подавать апелляцию на это решение.

Теги: Новости политики Коррупция Южная Корея
Источник: 24 Канал
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