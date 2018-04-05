Ким Чен Ына пригласили на переговоры в Россию, – глава разведки США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил приглашение Москвы посетить Россию. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Коутса, Ким Чен Ына пригласили в Россию на переговоры. При этом глава разведки США выразил надежду, что американские спецслужбы узнают, о чем будет говориться на встрече с Ким Чен Ыном в России.

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В то же время "Интерфакс" сообщает, что посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров не подтвердил журналистам информацию о приглашении лидера КНДР в Россию, заявив, что "впервые слышит" о ней.

Напомним, в конце марта лидер КНДР Ким Чен Ын впервые в должности отправился в заграничный визит. Он поехал в Китай, где встретился председателем КНР Си Цзиньпином.



Ранее появилась информация, что Ким Чен Ын может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Швеции.