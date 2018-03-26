Ким Чен Ын поехал в Китай, – СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил первый зарубежный визит в качестве главы Северной Кореи.
В свою первую зарубежную поездку на посту лидера КНДР Ким Чен Ын отправился в соседний Китай.
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой сразу на трех собеседников, знакомых с делом.
В целях их безопасности издание не называет своих источников.
Правда, никакой дополнительной информации, кроме факта поездки о визите Ким Чен Ына в Китай нет. Неизвестно, ни с кем он там будет встречаться, ни как долго планирует пробыть.
Слухи о возможном зарубежный визит лидера КНДР распространились после того, как японские СМИ сообщили о прибытии специальным рейсом поезда лидера Северной Кореи.
Ким Чен Ын якобы пересек северо-западную границу КНДР с Китаем, прибыв сначала в город Даньдун.
В начале марта впервые за 7 лет лидер Северной Кореи принял в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи. Впоследствии появилась информация, что корейский лидер может встретиться с президентом США Дональдом Трампом.