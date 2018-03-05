Историческая встреча в Пхеньяне: впервые за 7 лет Ким Чен Ын принимает делегацию из Сеула

Впервые за семь лет своего правления Ким Чен Ын проводит переговоры с представителями Южной Кореи.

Об этом сообщает Yonhap.

Сейчас идет торжественный ужин, посвященный визиту официальных лиц из Сеула.

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К северному соседу Суел направил делегацию из 10 высокопоставленных чиновников во главе с руководителем Национальной разведывательной службы и советником президента по национальной безопасности.

Главная тема переговоров – улучшение отношений между двумя Кореями. В частности, шаги, направленные на денуклеаризацию корейского полуострова.

Толчком к улучшению отношений между Сеулом и Пхеньяном стала Олимпиада в Пхенчхане.