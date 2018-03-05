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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Історична зустріч у Пхеньяні: вперше за 7 років Кім Чен Ин приймає делегацію з Сеула

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Кім Чен Ин зустріне делегацію з Сеула
Кім Чен Ин зустріне делегацію з Сеула / humanosphere.org

Уперше за сім років свого правління Кім Чен Ин проводить переговори із представниками Південної Кореї.

Про це повідомляє Yonhap.

Наразі триває урочиста вечеря, присвячена візиту офіційних осіб з Сеула.

Читайте також: Кім Чен Ин з батьком подорожували світом з бразильськими паспортами, – Reuters

До північного сусіда Суел направив делегацію з 10 високопоставлених чиновників на чолі з керівником Національної розвідувальної служби та радником президента з національної безпеки.

Головна тема переговорів: покращення відносин між двома Кореями. Зокрема кроки, спрямовані на денуклеаризацію корейського півострова.

Поштовхом до покращення стосунків між Сеулом та Пхеньяном стала Олімпіада в Пхьончхані.

Теги: Новини політики КНДР Кім Чен Ин Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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