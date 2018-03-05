Історична зустріч у Пхеньяні: вперше за 7 років Кім Чен Ин приймає делегацію з Сеула
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Уперше за сім років свого правління Кім Чен Ин проводить переговори із представниками Південної Кореї.
Про це повідомляє Yonhap.
Наразі триває урочиста вечеря, присвячена візиту офіційних осіб з Сеула.
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До північного сусіда Суел направив делегацію з 10 високопоставлених чиновників на чолі з керівником Національної розвідувальної служби та радником президента з національної безпеки.
Головна тема переговорів: покращення відносин між двома Кореями. Зокрема кроки, спрямовані на денуклеаризацію корейського півострова.
Поштовхом до покращення стосунків між Сеулом та Пхеньяном стала Олімпіада в Пхьончхані.
Джерело: 24 Канал
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