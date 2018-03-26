Кім Чен Ин поїхав до Китаю, – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин здійснив перший закордонний візит на посаді глави Північної Кореї.

У свою першу закордонну поїздку на посаді лідера КНДР Кім Чен Ин відправився до сусіднього Китаю.

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Про це пише Bloomberg з посиланням одразу на трьох співрозмовників, обізнаних зі справою.

З міркувань їхньої безпеки видання не називає своїх джерел.

Щоправда, жодної додаткової інформації, окрім факту поїздки про візит Кім Чен Ина до Китаю немає. Невідомо, ні з ким він там зустрічатиметься, ні як довго планує пробути.

Чутки про можливий закордонний візит лідера КНДР поширилися після того, як японські ЗМІ повідомили про прибуття спеціальним рейсом потяга лідера Північної Кореї.

Кім Чен Ин нібито перетнув північно-західний кордон КНДР з Китаєм, прибувши спочатку до міста Даньдун.

На початку березня вперше за 7 років лідер Північної Кореї прийняв у Пхеньяні делегацію з Південної Кореї. Згодом з’явилась інформація, що корейський лідер може зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.