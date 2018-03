Крига скресла: Трамп заявив про можливий прогрес щодо переговорів із КНДР

На пропозицію КНДР схвально відгукнувся президент США Дональд Трамп. У своєму Twitte-акаунті він написав, що у переговорах із Північною Кореєю можливий прогрес.

"На переговорах із КНДР можливий прогрес. Вперше за багато років всі зацікавлені сторони роблять серйозні зусилля. Світ стежить і чекає! Може, це помилкова надія, але США готові рішуче рухатися в будь-якому напрямку!" – зазначив глава Білого дому у соцмережі.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!