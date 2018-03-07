11:14
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Крига скресла: Трамп заявив про можливий прогрес щодо переговорів із КНДР

224 Читать новость на русском
На переговорах між США і КНДР можливий прогрес
На переговорах між США і КНДР можливий прогрес / Gizmodo

Офіційний Пхеньян заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами про нормалізацію відносин, а також висловив готовність обговорювати ядерну програму своєї країни. Представники КНДР на зустрічі зі своїми південнокорейськими колегами зазначили, що, якщо режиму Кім Чен Ина буде гарантована безпека, ядерна зброя Північної Кореї не знадобиться.

На пропозицію КНДР схвально відгукнувся президент США Дональд Трамп. У своєму Twitte-акаунті він написав, що у переговорах із Північною Кореєю можливий прогрес.

Читайте також: Історична зустріч у Пхеньяні: вперше за 7 років Кім Чен Ин прийняв делегацію з Сеула

"На переговорах із КНДР можливий прогрес. Вперше за багато років всі зацікавлені сторони роблять серйозні зусилля. Світ стежить і чекає! Може, це помилкова надія, але США готові рішуче рухатися в будь-якому напрямку!" зазначив глава Білого дому у соцмережі.

Ці заяви стали кульмінацією дипломатичних зусиль, початок яким поклала Олімпіада-2018 у Пхьончхані. Сполучені Штати і Організація Об'єднаних Націй поступово нарощували тиск на Пхеньян, а в останні тижні ввели проти нього нові санкції, пише Foreign Policy.

Однак зіткнувшись із перспективою важливих дипломатичних переговорів, в адміністрації Трампа забракло досвідчених посадовців, вважає старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин США Ілай Ратнер. Так, минулого тижня несподівано пішов у відставку спецпредставник Держдепартаменту з Північної Кореї Джозеф Юн, а щодо призначення Віктор Ча на посаду посла в Сеулі Білий дім в останній момент передумав. Ратнер зауважує, що Юн, і Ча висококваліфіковані дипломати, які мають особистий досвід роботи і спілкування з північними корейцями.

З урахуванням того, що Кім Чен Ин у минулому проявляв ворожість, вперто домагався створення ракет великої дальності та ядерної зброї, а зараз змушений зміцнювати свій режимом, який тріщить, ми (США "24") не можемо точно визначити, які його справжні наміри,
– застерігає військовий аналітик центру RAND Corporation Брюс Беннет.

Читайте також: Віце-адмірал США зробив страшний прогноз щодо КНДР

До слова, Північна Корея вже за кілька місяців матиме достатньої потужності термоядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети, щоб вдарити по США.

Теги: Новини політики Новини США Ядерна безпека Дональд Трамп Кім Чен Ин Південна Корея КНДР
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
713
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1239
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2045
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1471
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1328
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук