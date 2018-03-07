Крига скресла: Трамп заявив про можливий прогрес щодо переговорів із КНДР

Офіційний Пхеньян заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами про нормалізацію відносин, а також висловив готовність обговорювати ядерну програму своєї країни. Представники КНДР на зустрічі зі своїми південнокорейськими колегами зазначили, що, якщо режиму Кім Чен Ина буде гарантована безпека, ядерна зброя Північної Кореї не знадобиться.

На пропозицію КНДР схвально відгукнувся президент США Дональд Трамп. У своєму Twitte-акаунті він написав, що у переговорах із Північною Кореєю можливий прогрес.

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"На переговорах із КНДР можливий прогрес. Вперше за багато років всі зацікавлені сторони роблять серйозні зусилля. Світ стежить і чекає! Може, це помилкова надія, але США готові рішуче рухатися в будь-якому напрямку!" – зазначив глава Білого дому у соцмережі.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 березня 2018 р.

Ці заяви стали кульмінацією дипломатичних зусиль, початок яким поклала Олімпіада-2018 у Пхьончхані. Сполучені Штати і Організація Об'єднаних Націй поступово нарощували тиск на Пхеньян, а в останні тижні ввели проти нього нові санкції, пише Foreign Policy.

Однак зіткнувшись із перспективою важливих дипломатичних переговорів, в адміністрації Трампа забракло досвідчених посадовців, вважає старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин США Ілай Ратнер. Так, минулого тижня несподівано пішов у відставку спецпредставник Держдепартаменту з Північної Кореї Джозеф Юн, а щодо призначення Віктор Ча на посаду посла в Сеулі Білий дім в останній момент передумав. Ратнер зауважує, що Юн, і Ча – висококваліфіковані дипломати, які мають особистий досвід роботи і спілкування з північними корейцями.

З урахуванням того, що Кім Чен Ин у минулому проявляв ворожість, вперто домагався створення ракет великої дальності та ядерної зброї, а зараз змушений зміцнювати свій режимом, який тріщить, ми (США – "24") не можемо точно визначити, які його справжні наміри,

– застерігає військовий аналітик центру RAND Corporation Брюс Беннет.

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До слова, Північна Корея вже за кілька місяців матиме достатньої потужності термоядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети, щоб вдарити по США.