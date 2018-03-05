Віце-адмірал США зробив страшний прогноз щодо КНДР

Північна Корея вже за кілька місяців матиме достатньої потужності термоядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети, щоб вдарити по США.

Таку думку висловив віце-адмірал ВМС США у відставці, колишній голова Управління ядерних озброєнь Міноборони США Роберт Монро, повідомляє "Голос Америки".

Окрім того він переконаний, що незабаром людству варто очікувати на знищення цілих міст терористами, яким ядерну зброя продаватиме режим КНДР.

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Монро додав, що врешті ядерна зброя буде настільки ж доступною, як штурмова зброя та потужна вибухівка.

Також Монро спрогнозував збільшення кількості ядерних держав – до 2030-го року їх може стати 20. Він вважає, що до 2050 року більшість просунутих країн третього світу також матимуть ядерну зброю. Відбутися це, за прогнозами експерта, має через трансформацію технологій "мирного атому" у збройні.

Наш світ перетвориться на світ ядерного жаху та хаосу. Планета буде всипана радіоактивними руїнами міст, великих та малих,

– вважає колишній військовий високопосадовець.

Єдиним способом попередити такий невтішний сценарій розвитку подій екс-високопосадовець називає використання США "неядерних збройних сил для знищення – повного – ядерних озброєнь КНДР"

Згодом він пропонує застосувати таку ж схему і для приборкання Ірану.