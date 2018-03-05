Вице-адмирал США сделал страшный прогноз в отношении КНДР

Северная Корея уже через несколько месяцев будет иметь достаточной мощности термоядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы ударить по США.

Такое мнение высказал вице-адмирал ВМС США в отставке, бывший начальник Управления ядерных вооружений Минобороны США Роберт Монро, сообщает "Голос Америки".

Кроме того, он убежден, что вскоре человечеству стоит ожидать уничтожения целых городов террористами, которым ядерное оружие будет продавать режим КНДР.

Читайте также: ЕС вводит новые санкции в отношении Северной Кореи

Монро добавил, что в конце ядерное оружие будет столь же доступным, как штурмовое оружие и мощная взрывчатка.

Также Монро спрогнозировал увеличение количества ядерных держав – к 2030-му году их может стать 20. Он считает, что к 2050 году большинство развитых стран третьего мира также будут иметь ядерное оружие. Произойти это, по прогнозам эксперта, имеет через трансформацию технологий "мирного атома" в вооруженные.

Наш мир превратится в мир ядерного ужаса и хаоса. Планета будет усыпана радиоактивными развалинами городов, больших и малых,

– считает бывший военный министр.

Единственным способом предупредить такой неутешительный сценарий развития событий экс-министр называет использование США "неядерных вооруженных сил для уничтожения – полного – ядерных вооружений КНДР"

Впоследствии он предлагает применить такую ​​же схему и для обуздания Ирана.