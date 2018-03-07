США наклали нові санкції на КНДР через хімічну зброю

США ввели нові санкції проти КНДР через використання хімічної зброї, яку використали для вбивства брата Кім Чен Ина –Кім Чен Нама.

Про це повідомляє Держдеп США.

14 лютого у Малайзії вбили брата лідера Північної Кореї – Кім Чен Нама.

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"Це додаткові санкції до вже чинних розширених санкцій США, спрямованих проти незаконної діяльності Північної Кореї" – йдеться у повідомленні.



Санкції проти КНДР набули чинності 5 березня з дня публікації.



"Сполучені Штати рішуче засуджують використання хімічної зброї для проведення вбивства. Це публічний прояв неповаги до універсальних норм проти застосування хімічної зброї також демонструє безрозсудний характер Північної Кореї та підкреслює, що ми не можемо дозволити собі терпіти будь-яку програму КНДР щодо зброї масового знищення" – зазначено в заяві.

До слова, 5 березня Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників. При цьому зняла обмеження проти двох осіб – Олени Лукаш і Сергія Клюєва.