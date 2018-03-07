11:31
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США наклали нові санкції на КНДР через хімічну зброю

154 Читать новость на русском
США наклали нові санкції на КНДР
США наклали нові санкції на КНДР / Фото з вільних джерел

США ввели нові санкції проти КНДР через використання хімічної зброї, яку використали для вбивства брата Кім Чен Ина –Кім Чен Нама.

Про це повідомляє Держдеп США.

14 лютого у Малайзії вбили брата лідера Північної Кореї – Кім Чен Нама.

Читайте також: США підготували неприємний сюрприз Росії

"Це додаткові санкції до вже чинних розширених санкцій США, спрямованих проти незаконної діяльності Північної Кореї" – йдеться у повідомленні.

Санкції проти КНДР набули чинності 5 березня з дня публікації.

"Сполучені Штати рішуче засуджують використання хімічної зброї для проведення вбивства. Це публічний прояв неповаги до універсальних норм проти застосування хімічної зброї також демонструє безрозсудний характер Північної Кореї та підкреслює, що ми не можемо дозволити собі терпіти будь-яку програму КНДР щодо зброї масового знищення" – зазначено в заяві.

До слова, 5 березня Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників. При цьому зняла обмеження проти двох осіб – Олени Лукаш і Сергія Клюєва.

Теги: Новини США Санкції КНДР
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук