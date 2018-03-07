США наложили новые санкции на КНДР за химическое оружие

США ввели новые санкции против КНДР за химическое оружие, которое использовали для убийства брата Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.

Об этом сообщает Госдеп США.

14 февраля в Малайзии убили брата лидера Северной Кореи – Ким Чен Нама.

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"Это дополнительные санкции к уже действующим расширенным санкциям США, которые направлены против незаконной деятельности Северной Кореи", – говорится в сообщении.

Санкции против КНДР вступили в силу 5 марта со дня публикации.

"Соединенные Штаты решительно осуждают использование химического оружия для проведения убийства. Это публичное проявление неуважения к универсальным нормам против применения химического оружия также демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть любую программу КНДР касаемо оружия массового уничтожения" – указано в заявлении.

К слову, 5 марта Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. При этом снял ограничения против двоих человек – Елены Лукаш и Сергея Клюева.