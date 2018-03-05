14:33
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Евросоюз официально снял санкции с Лукаш и Клюева

226 Читати новину українською
С Елены Лукаш сняли санкции
С Елены Лукаш сняли санкции / Фото из открытых источников

5 марта Совет Европейского союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. При этом снял ограничения против двух человек – Елены Лукаш и Сергея Клюева.

Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

Читайте также: США продлили санкции против России еще на год

Так, санкции продлены до 6 марта 2019 и предусматривают замораживание активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

Еще на прошлой неделе было известно, что послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Кто такая Елена Лукаш? Она была министром Кабинета Министров Украины (2012-2013). Бывший член Партии регионов. В 2013 году СМИ начали писать о подозрениях о связи Елены Лукаш с ФСБ. Она была в списках лиц, причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года.

Кто такой Сергей Клюев? Он один из самых авторитетных членов Партии регионов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-глава Администрации Президента. Сергей является братом Андрея Клюева.

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Евросоюз Сергей Клюев Елена Лукаш
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук