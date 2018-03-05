Евросоюз официально снял санкции с Лукаш и Клюева

5 марта Совет Европейского союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. При этом снял ограничения против двух человек – Елены Лукаш и Сергея Клюева.

Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

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Так, санкции продлены до 6 марта 2019 и предусматривают замораживание активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

Еще на прошлой неделе было известно, что послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Кто такая Елена Лукаш? Она была министром Кабинета Министров Украины (2012-2013). Бывший член Партии регионов. В 2013 году СМИ начали писать о подозрениях о связи Елены Лукаш с ФСБ. Она была в списках лиц, причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года.

Кто такой Сергей Клюев? Он один из самых авторитетных членов Партии регионов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-глава Администрации Президента. Сергей является братом Андрея Клюева.