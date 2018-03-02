США продлили санкции против России еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении пресс-службы говорится, что, поскольку ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, согласно которому были введены санкции в отношении России, продолжается на один год.

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Соответствующее решение Дональда Трампа уже поступило к спикеру палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Напомним, в 2014 году страны Запада ввели против России санкции из-за ситуации на востоке Украины, несколько раз расширяя и продолжая эти ограничительные меры.