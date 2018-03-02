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США продовжили санкції проти Росії ще на рік

1421 Читать новость на русском
США продовжили санкції проти Росії ще на рік
США продовжили санкції проти Росії ще на рік / people.in.ua

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У повідомленні зазначено, що оскільки ситуація навколо України "продовжує представляти незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці і міжнародній політиці США", дія президентського указу від 2014 року, відповідно до якого були введені санкції відносно Росії, продовжується ще на один рік.

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Відповідне рішення Дональда Трампа вже надійшло до спікера палати представників конгресу США Пола Райана.

Нагадаємо, у 2014 році країни Заходу ввели проти Росії санкції через ситуацію на сході України, кілька разів розширюючи і продовжуючи ці обмежувальні заходи.

Теги: Дональд Трамп Новини України Новини США Новини політики Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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