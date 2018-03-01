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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

РНБО продовжила санкції щодо "дочок" російських банків

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РНБО продовжила санкції щодо
РНБО продовжила санкції щодо "дочок" російських банків / Фото з відкритих джерел

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Рішення було прийнято під час засідання 1 березня, повідомляють у прес-службі відомства.

"РНБО підтримала пропозиції Нацбанку України про продовження дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо банків з російським капіталом, дія яких закінчувалася у березні 2018 року", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, санкції запроваджені проти п'яти структур державних банків Росії, які працюють в Україні – "Сбербанку" та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), "Промінвестбанку" ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Затверджені Радою нацбезпеки і оборони санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур. При цьому, накладені обмежувальні заходи не зачіпають через ці банки розрахунки для українців і не перешкоджають докапіталізіції та продажу фінустанов.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Банки Санкції
Джерело: 24 Канал
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