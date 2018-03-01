Відхід російських банків з України – це справа часу, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що хоче продовжити санкції проти російських банків. На його переконання, політика держави щодо цих фінустанов є абсолютно правильною.

Таку заяву політик зробив під час засідання РНБО.

Читайте також: Порошенко пригрозив "Газпрому" арештом активів та дав відповідне доручення

Зокрема, він зауважив, що за пропозицією Національного банку виніс на порядок денний засідання РНБО питання про продовження санкцій проти російських банків.

"Я не бачу жодних проблем, тому що наш підхід виявився правильним і ефективним. Не зачіпає інтереси вкладників, клієнтів, але політика держави є абсолютно правильною", – наголосив український гарант.

Водночас Порошенко нагадав, що Нацбанк розробив механізм, яким було заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов'язаних з ним осіб, в тому числі материнських структур.

"Ці обмеження стосувалися надання міжбанківських кредитів, придбання цінних паперів. Розміщення коштів на рахунках, виплати дивідендів, розподілу прибутку та капіталу", – зазначив український лідер.

За його словами, іноземні партнери також запровадили санкції проти банків з державним російським капіталом.

Відхід російських банків з України – це справа часу. Зараз ці банки згортають тут свій бізнес", – резюмував Порошенко.