Уход российских банков из Украины – это вопрос времени, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет продлить санкции против российских банков. По его убеждению, политика государства в отношении этих финучреждений абсолютно правильная.

Такое заявление политик сделал во время заседания СНБО.

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В частности, он отметил, что по предложению Национального банка вынес на повестку дня заседания СНБО вопрос о продлении санкций против российских банков.

"Я не вижу никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным. Это не затрагивает интересы вкладчиков, клиентов, но политика государства является абсолютно правильной", – подчеркнул украинский гарант.

В то же время Порошенко напомнил, что Нацбанк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур.

"Эти ограничения касались предоставления межбанковских кредитов, приобретение ценных бумаг. Размещение средств на счетах, выплаты дивидендов, распределения прибыли и капитала", – отметил украинский лидер.

По его словам, иностранные партнеры также ввели санкции против банков с государственным российским капиталом.

Уход российских банков из Украины – это вопрос времени. Сейчас эти банки сворачивают здесь свой бизнес", – резюмировал Порошенко.