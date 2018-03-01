СНБО продлил санкции в отношении "дочек" российских банков

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Решение было принято на заседании 1 марта, сообщают в пресс-службе ведомства.

"СНБО поддержал предложения Нацбанка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года", — говорится в сообщении.

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Отметим, санкции введены против пяти структур государственных банков России, работающих в Украине — "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("дочки" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочки" ВЭБ) и VS Bank ("дочки" Сбербанка).

Утвержденные Советом нацбезопасности и обороны санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур. При этом, наложенные ограничительные меры не затрагивают через эти банки расчеты для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.