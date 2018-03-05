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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Євросоюз офіційно зняв санкції з Лукаш і Клюєва

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З Олени Лукаш зняли санкції
З Олени Лукаш зняли санкції / Фото з відкритих джерел

5 березня Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників. При цьому зняла обмеження проти двох осіб – Олени Лукаш і Сергія Клюєва.

Про це сказано на офіційному сайті Ради ЄС.

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Так, санкції продовжені до 6 березня 2019 року дію, які передбачають замороження активів проти 13 осіб, "які вважаються відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України".

Ще минулого тижня було відомо, що посли ЄС виключили із санкційного списку колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

Хто така Олена Лукаш? Вона була міністром Кабінету Міністрів України (2012–2013). Колишній член Партії регіонів. У 2013 році ЗМІ почали писати про підозри про зв'язки Олени Лукаш з ФСБ. Вона була у списках осіб, які причетні до масових вбивств активістів у центрі міста Києва в період з 18 по 22 лютого 2014 року.

Хто такий Сергій Клюєв? Він один з найбільш авторитетних членів Партії регіонів, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, екс-глава Адміністрації Президента. Сергій є братом Андрія Клюєва.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Євросоюз Сергій Клюєв Олена Лукаш
Джерело: 24 Канал
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