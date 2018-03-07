США подготовили неприятный сюрприз России

Уже в ближайшие недели Россию ждет новая порция санкций от Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает "Голос Америки".

Соответствующее заявление министр сообщил во вторник, 6 марта, во время слушаний в Палате представителей Конгресса США.

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Он отметил, что его ведомство готовит пакет новых санкций против России. По словам Мнучина, документ обнародуют в ближайшие недели.

Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп продлил санкции введены в отношении России из-за ситуации в Украине еще на год.



В Трампа объяснили, что поскольку ситуация вокруг Украины "и дальше несет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, согласно которому были введены санкции в отношении России, продолжают еще на год.