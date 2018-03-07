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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США підготували неприємний сюрприз Росії

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На Росію чекає нова порція санкцій
На Росію чекає нова порція санкцій / Фото з відкритих джерел

Уже у найближчі тижні на Росію чекає нова порція санкцій від Сполучених Штатів Америки.

Про це розповів міністр фінансів США Стівен Мнучин, повідомляє "Голос Америки".

Відповідну заяву міністр сповістив у вівторок, 6 березня, під час слухань у Палаті представників Конгресу США.

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Він зазначив, що його відомство готує пакет нових санкцій проти Росії. За словами Мнучина, документ оприлюднять найближчими тижнями.

Нагадаємо, 2 березня президент США Дональд Трамп продовжив санкції введені щодо Росії через ситуацію в Україні ще на рік.

У Трампа пояснили, що оскільки ситуація навколо України "і далі несе незвичайну і екстраординарну загрозу національній безпеці і міжнародній політиці США", дія президентського указу від 2014 року, відповідно до якого були введені санкції щодо Росії, продовжують ще на рік.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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