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Лед тронулся: Трамп заявил о возможном прогрессе по переговорам с КНДР

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На переговорах между США и КНДР возможен прогресс
На переговорах между США и КНДР возможен прогресс / Gizmodo

Официальный Пхеньян заявил, что готов к переговорам с Соединенными Штатами о нормализации отношений, а также выразил готовность обсуждать ядерную программу своей страны. Представители КНДР на встрече со своими южнокорейскими коллегами отметили, что, если режиму Ким Чен Ына будет гарантирована безопасность, ядерное оружие Северной Кореи не понадобится.

На предложение КНДР лестно отозвался президент США Дональд Трамп. В своем Twitter-аккаунте он написал, что в переговорах с Северной Кореей возможен прогресс.

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"На переговорах с КНДР возможен прогресс. Впервые за много лет все заинтересованные стороны предпринимают серьезные усилия. Мир следит и ждет! Может, это ложная надежда, но США готовы решительно двигаться в любом направлении!" – отметил глава Белого дома в соцсети.

Эти заявления стали кульминацией дипломатических усилий, начало которым положила Олимпиада-2018 в Пхенчхане. Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций постепенно наращивали давление на Пхеньян, а в последние недели ввели против него новые санкции, пишет Foreign Policy.

Однако столкнувшись с перспективой важных дипломатических переговоров, в администрации Трампа не хватило опытных чиновников, считает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям США Илай Ратнер. Так, на прошлой неделе неожиданно ушел в отставку спецпредставитель Госдепартамента по Северной Корее Джозеф Юн, а насчет назначения Виктора Ча на должность посла в Сеуле Белый дом в последний момент передумал. Ратнер отмечает, что Юн, и Ча – высококвалифицированные дипломаты, которые имеют личный опыт работы и общения с северными корейцами.

С учетом того, что Ким Чен Ын в прошлом проявлял враждебность, упрямо добивался создания ракет большой дальности и ядерного оружия, а сейчас вынужден укреплять свой режимом, который трещит, мы (США – "24") не можем точно определить, каковы его истинные намерения,
– предупреждает военный аналитик центра RAND Corporation Брюс Беннет.

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К слову, Северная Корея уже через несколько месяцев будет иметь достаточной мощности термоядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы ударить по США.

Теги: Новости политики Новости США Ядерная безопасность КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп Южная Корея
Источник: 24 Канал
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