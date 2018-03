Лед тронулся: Трамп заявил о возможном прогрессе по переговорам с КНДР

На предложение КНДР лестно отозвался президент США Дональд Трамп. В своем Twitter-аккаунте он написал, что в переговорах с Северной Кореей возможен прогресс.

Читайте также: Историческая встреча в Пхеньяне: впервые за 7 лет Ким Чен Ын принял делегацию из Сеула

"На переговорах с КНДР возможен прогресс. Впервые за много лет все заинтересованные стороны предпринимают серьезные усилия. Мир следит и ждет! Может, это ложная надежда, но США готовы решительно двигаться в любом направлении!" – отметил глава Белого дома в соцсети.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!