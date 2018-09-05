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Химвыброс в Крыму: украинская разведка сообщила о вине России

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Химвыброс в Армянске: стало известно о действиях России в районе завода "Крымский титан"
Химвыброс в Армянске: стало известно о действиях России в районе завода "Крымский титан" / Иллюстративное фото

Подразделения Вооруженных сил России в августе в оккупированном Крыму проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства завода "Крымский титан" в Армянске и содового завода.

Об этом 5 августа на брифинге со ссылкой на информацию украинской разведки рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По информации украинской разведки, российские военные постоянно увеличивают интенсивность проведения тренировок на территории оккупированного Крыма, большинство из которых проводят без согласия и предварительного информирования крымчан.

"13-19 августа этого года, в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов", – рассказал Мотузяник.

В результате попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма,
– добавил спикер Минобороны.

Также известно, что сейчас командование России пытается скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение.

Что случилось в Армянске?

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Теги: Новости Украины Новости России Чрезвычайное происшествие Экология Міністерство оборони України Аннексия Крыма Новости Крыма Химвыброс в Армянске
Источник: 24 канал
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