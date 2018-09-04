Химвыброс в Армянске: грозит ли экологическая катастрофа материковой Украине

Химический выброс в городе Армянске, что в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью, пока не грозит материковой части Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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Напомним, в конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.

Ветры сейчас дуют в сторону временно оккупированного Крыма. Поэтому основная угроза направлена в сторону оккупированной территории. Поэтому подчеркиваем, что люди, проживающие в опасной зоне, возле промышленного объекта, могут при необходимости ехать на материковую Украину. Конечно, мы окажем помощь и сделаем это максимально быстро и эффективно,

– прокомментировал Слободян.

Слободян отметил, что ситуация пока спокойная и контролируемая. КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом работают в штатном режиме. Критической угрозы там нет. Вместе с тем, недалеко от КПВВ "Чаплинка" продолжают фиксировать увеличение опасных веществ в воздухе.