Экологическая катастрофа в Крыму: появились жуткие фото последствий химвыброса

В сети появились фото из поселка Перекоп, подчиняющегося Армянскому городскому совету на севере оккупированного Крыма, пострадавшего от выброса опасных токсических веществ на заводе "Титановые инвестиции".

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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24 Канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа также произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 сентября российская оккупационная власть Крыма принял решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который, скорее всего, является причиной загрязнения закрыли на две недели.

Как видно на опубликованных фото, экологическая ситуация в оккупированном Перекопе достигла чудовищного уровня. Так, на улицах, расположенных в непосредственной близости к кислонакопителя, практически вымерла вся растительность, а с деревьев опали все листья.

Сами местные жители рассказывают, что в воздухе слышен резкий и едкий запах, который ощущается в районе катастрофы. А на берегу кислонакопителя природа практически умерла.



Экологическая катастрофа в Криму



Последствия химвыброса в оккупированном Криму



Химвибросы в оккупированном Крыму уничтожили природу



Последствия токсичных выбросов в Криму



Кислонакопитель после химвыброса в оккупированном Крыму

Армянск

Село Перекоп (Северный Крым). Улицы, находящиеся в непосредственной близости к заводскому кислотонакопителю.

Едкий и резкий запах, который круглые сутки висит в атмосфере села, буквами не передать. pic.twitter.com/bnB3RGV54g — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2018 р.