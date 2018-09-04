Экологическая катастрофа в Крыму: появились жуткие фото последствий химвыброса
В сети появились фото из поселка Перекоп, подчиняющегося Армянскому городскому совету на севере оккупированного Крыма, пострадавшего от выброса опасных токсических веществ на заводе "Титановые инвестиции".
Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday & Крым в Twitter.
Читайте также: Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
24 Канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа также произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.
4 сентября российская оккупационная власть Крыма принял решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который, скорее всего, является причиной загрязнения закрыли на две недели.
Как видно на опубликованных фото, экологическая ситуация в оккупированном Перекопе достигла чудовищного уровня. Так, на улицах, расположенных в непосредственной близости к кислонакопителя, практически вымерла вся растительность, а с деревьев опали все листья.
Сами местные жители рассказывают, что в воздухе слышен резкий и едкий запах, который ощущается в районе катастрофы. А на берегу кислонакопителя природа практически умерла.
Экологическая катастрофа в Криму
Последствия химвыброса в оккупированном Криму
Химвибросы в оккупированном Крыму уничтожили природу
Последствия токсичных выбросов в Криму
Кислонакопитель после химвыброса в оккупированном Крыму
Выбор редакции
-
Политически обоснованная репрессия: почему с Патриарха Филарета должны снять анафемусегодня, 16:42
-
"Медведчука под арест!" – от Луценко требуют отчета о расследовании в отношении кума Путинасегодня, 16:13
-
Путин и российские финансовые рынки сами указывают, какие санкции эффективные, – экспертсегодня, 15:09