Экологическая катастрофа в Крыму: в сети появились шокирующие фото

В сети опубликовали новые фотографии с места экологической катастрофы в оккупированном Крыму в районе Армянска. Накануне там произошли неизвестные выбросы в атмосферу, после которых у людей началась аллергическая реакция, а на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета.

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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Ранее 24 Канал сообщал, что жители Армянска в оккупированном Крыму начали жаловаться на неизвестные выбросы в атмосферу, после которых у людей началась аллергическая реакция, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной.

"Село Перекоп, Армянск. Здесь кислоотстойник этот. Фото 27 августа. Смотрите, берега серные, "отстойник ялдой покрылся, гидрозатвора нет и привет сернокислотные испарения" – это цитата местного эксперта", – говорится в подписи к записи.

Как видно на фото, в результате химических выбросов сильно пострадала окружающая среда, некоторые деревья мгновенно потеряли листья.



Экологическая катастрофа в Крыму

После неизвестных выбросов в воздух, земля в Крыму покрылась серой

Листья на деревьях осыпалось и засохло после химических выбросов в атмосферу в Крыму

Последствия экологического бедствия в Крыму