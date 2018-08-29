Экологическое бедствие в Крыму: какие регионы материковой Украины страдают от выбросов

От экологических проблем, которые возникли в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыма, страдают не только жители Армянска, но и жители населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает "Укринформ".

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Загрязнение воздуха и земель вследствие незаконной деятельности предприятий на оккупированной территории в Крыму происходит и на материковой Украине в приграничных с оккупированным полуостровом районах Херсонской области. Жители сел Чаплинского района, проживая в пределах видимости этих заводов, вынуждены ежедневно вдыхать выхлопы, идущие из Крыма,

– рассказал чиновник.

Он отметил, что в некоторых селах ситуация критическая. Поэтому, Бабин подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы начался соответствующий экологический мониторинг. Его цель – получить четкую оценку размеров экологического бедствия на подконтрольной Украине территории в результате незаконной деятельности предприятий северного Крыма.

Также, он отметил, что результаты мониторинга могут послужить основанием для привлечения к ответственности правоохранительными органами всех, кто причастен к работе крымских предприятий, "в частности бенифициаров этих предприятий на подконтрольной территории".

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Бабин добавил, что в 2017-2018 Представительством был проведен ряд совещаний с участием местной власти и правоохранительных органов. На них сообщалось, что якобы продолжаются уголовные производства, но "к сожалению, кроме обмена документами между Киевом и Чаплинкой, на местах никаких практических мер расследования люди не видели и его результатов пока также наблюдать нельзя".

"Результат, который зависит от компетенции правоохранительных органов, необходимо получить в ближайшее время, поскольку, глядя на жителей сел Херсонщины, где онкология уже зашкаливает из-за этих выбросов химической промышленности северного Крыма, испытываешь противоречивые чувства от действий отдельных чиновников в погонах, которые только тем и занимаются, что перекладывают в Киеве бумажки из папки в папку", – заявил Бабин.

Представитель Порошенко отметил, что выбросы, которые являются причиной экологического бедствия на севере Крыма и в Херсонской области, совершают завод "Титан" в Армянске, а также содовый и бромный заводы в Красноперекопске.

По его словам, "Титан" производит линию красок, косметики, но известно, что титан используется и на корпусах подводных лодок и ракет, а продукция содового завода нужна в стекольной промышленности, что касается продукции бромного завода, то в советские времена ее, по отдельным источникам, использовали и для производства химического оружия.

С учетом всех известных скандальных российских дел относительно использования химического оружия в Великобритании, я не исключаю того, что россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях,

– рассказал Бабин.

По его словам, даже несмотря на эти предположения, поставки сырья на эти заводы и вывоз готовой продукции происходят незаконно по определению.

"В любом случае, что бы они не делали, во-первых, сырье на эти заводы завозится незаконно, с нарушением законодательства Украины, продукция вывозится незаконно с нарушением законодательства Украины, выхлопы в окружающую среду тоже незаконные и использование сырья, в частности воды и рапы с подконтрольной территории, тоже незаконное, это все грубые нарушения законодательства Украины. Мы ждем реакции и конкретных действий правоохранительных органов", – подытожил Бабин.

Напомним, накануне жители Армянска в оккупированном Крыму начали жаловаться на неизвестные выбросы в атмосферу, после которых у людей началась аллергическая реакция, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной.