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Экологическое бедствие в Крыму: назвали источник и вероятную причину "химатаки"

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Российские оккупанты объяснили экологическое бедствие в Крыму неизвестными выбросами
Российские оккупанты объяснили экологическое бедствие в Крыму неизвестными выбросами / Фото из открытых источников

Оккупанты установили вероятный источник загрязняющих веществ в атмосфере на севере Крыма. По предварительным данным, металлические предметы покрываются похожим на ржавчину липким желтым веществом из-за выбросыов на местном химическом заводе - филиале ООО "Титановые инвестиции"

Об этом рассказал подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов.

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Ранее 24 канал сообщал, что жители Армянска в оккупированном Крыму начали жаловаться на неизвестные выбросы в атмосферу, после которых у людей началась аллергическая реакция, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной.

По предварительным данным, выброс произошел на заводе "Титан",
– сказал Аксенов.

По информации специалистов Роспотребнадзора, эти выбросы не представляют угрозы для здоровья местных жителей.

"Данный выброс здоровью граждан не угрожает. Но с точки зрения визуальных признаков – это ситуация, которая выходит за пределы всего возможного: темные вещи, на проводах осадок, в воздухе осадок чувствуется, смог видно", – добавил Аксенов.

В то же время, после выбросов, сами крымчане начали жаловаться на плохое самочувствие: боль в горле, слабость и сыпь.

Кроме того, в армянском филиале ООО "Титановые инвестиции" заявили, что внештатных ситуаций, в частности и никаких выбросов, на предприятии не произошло.

Что такое ООО "Титановые инвестиции"? Большой химзавод расположен в Армянске. Ранее назывался "Крымский титан". Завод производит диоксид титана, который используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе с высокими термическими свойствами (оконный пластик, предметы быта, детали автомобилей, машин и техники), а также каучука, линолеума, бумаги, картона и обоев.

Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Чрезвычайное происшествие Экология
Источник: 24 Канал
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