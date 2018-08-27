10:02
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму

736 Читати новину українською
Металлические предметы покрылись ржавчиной из-за выброса неизвестного вещества в Крыму
Металлические предметы покрылись ржавчиной из-за выброса неизвестного вещества в Крыму / Соцсети

В результате выброса неизвестного вещества в атмосферу на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета. Сейчас в город Армянск, где произошло ЧП, экстренно отправилась группа российских экологов и представители прокуратуры.

Об этом информируют российские СМИ.

Читайте также: В рейтинге самых грязных городов Украины нашли пробелы

В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имевший желтоватый оттенок,
– рассказал вице-премьер оккупационной российской власти на полуострове Игорь Михайличенко.

По его словам, сейчас в город отправились представители "прокуратуры" Крыма и группа экологов.

"О том, что это за вещество и откуда оно взялось, можно будет говорить только после получения результатов исследований", – подчеркнул глава оккупационной администрации.

В свою очередь, жители Армянска делятся в соцсетях снимками металлических предметов, которые после выброса неизвестного вещества в атмосферу, покрылись ржавчиной. Также горожане жалуются на плохое самочувствие: боль в горле, слабость и сыпь.

Среди предположений – выброс в атмосферу хлора или другого вещества с завода "Крымский титан".

 

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Аннексия Крыма Новости Крыма Экология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Первое заседание "правительства камикадзе". Как это было
 27 февраля 2014 , 21:11 18
Наливайченко обещает рассекретить резонансные материалы
 18 июня 2015 , 10:06
Франция - Румыния: стартовые составы команд
 10 июня 2016 , 21:04
Роналду и Модрич встретились с тяжелобольным ребенком из Украины – как это было
 21 ноября 2016 , 09:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук