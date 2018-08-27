"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму

В результате выброса неизвестного вещества в атмосферу на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета. Сейчас в город Армянск, где произошло ЧП, экстренно отправилась группа российских экологов и представители прокуратуры.

Об этом информируют российские СМИ.

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В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имевший желтоватый оттенок,

– рассказал вице-премьер оккупационной российской власти на полуострове Игорь Михайличенко.

По его словам, сейчас в город отправились представители "прокуратуры" Крыма и группа экологов.

"О том, что это за вещество и откуда оно взялось, можно будет говорить только после получения результатов исследований", – подчеркнул глава оккупационной администрации.

В свою очередь, жители Армянска делятся в соцсетях снимками металлических предметов, которые после выброса неизвестного вещества в атмосферу, покрылись ржавчиной. Также горожане жалуются на плохое самочувствие: боль в горле, слабость и сыпь.

Среди предположений – выброс в атмосферу хлора или другого вещества с завода "Крымский титан".

В Армянске за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной. У людей в горле першит,появилась слабость,а кожа покрывается сыпью. Одни думают, что произошел выброс на Титане, другие - что на Содовом заводе в Красноперекопске,но ветер подул на Армянск 1/2 https://t.co/lkn295Bt78 pic.twitter.com/KKkVbjOMVi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 серпня 2018 р. Всё очевидно: поднимают бочки с БОВ, затопленные вдоль побережья Крыма и сжигают их в неприспособленных крематориях. Часть боевых отравляющих веществ и продуктов сгорания разлетается по округе.

Против крымчан развязана химическая война. — крымнаш (@KPblMHALLl) 25 серпня 2018 р.

Крым. Прочтите шокирующие сообщения из Армянска. ЭТО КАТАСТРОФА. Оккупанты молчат! Все в ржавчине - и на улице, и в квартирах. На асфальте в городе жирный налет. Техника выходит из строя. У людей упадок сил, начались аллергические реакции. Уже несколько дней продолжается pic.twitter.com/FFk13UZdHy — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 26 серпня 2018 р.

В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу.

В Армянске, в окружающей среде, повышенная кислотность, которая образует на металлических вещах "мыльный" налет и ржавчину. Ржавеет нержавейка и техника, разъедает дорожки в электронике, у людей начались проблемы со здоровьем. pic.twitter.com/9auvhLCBJP — Ray (@Ray_net_ua) 26 серпня 2018 р.