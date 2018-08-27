"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
В результате выброса неизвестного вещества в атмосферу на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет желтого цвета. Сейчас в город Армянск, где произошло ЧП, экстренно отправилась группа российских экологов и представители прокуратуры.
Об этом информируют российские СМИ.
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В ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имевший желтоватый оттенок,
– рассказал вице-премьер оккупационной российской власти на полуострове Игорь Михайличенко.
По его словам, сейчас в город отправились представители "прокуратуры" Крыма и группа экологов.
"О том, что это за вещество и откуда оно взялось, можно будет говорить только после получения результатов исследований", – подчеркнул глава оккупационной администрации.
В свою очередь, жители Армянска делятся в соцсетях снимками металлических предметов, которые после выброса неизвестного вещества в атмосферу, покрылись ржавчиной. Также горожане жалуются на плохое самочувствие: боль в горле, слабость и сыпь.
Среди предположений – выброс в атмосферу хлора или другого вещества с завода "Крымский титан".