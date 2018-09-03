Экологическая катастрофа в Крыму: токсичные вещества обнаружили в воздухе на Херсонщине

В конце августа в городе Армянске, что в оккупированном Крыму произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Теперь превышенное содержание токсичных веществ зафиксировали на территории Херсонской области.

Об этом в своем Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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По его словам, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе.

Приборы показали превышенное содержания химических веществ – в воздухе обнаружили токсичные промышленные вещества.

На этот момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию,

– отметил Олег Слободян.

В конце августа в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.

Местные жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.