Ииз-з химических выбросов в Крыму людям советуют надевать марлевые повязки: фото

Спустя почти неделю после того, как на заводе "Титановые инвестиции" в оккупированном Армянске произошел выброс вредных веществ, Роспотребнадзор запустил горячую телефонную линию.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Кроме того, Роспотребнадзор выпустил рекомендации на случай подобных событий.

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"Обратиться с вопросами граждане могут по телефонам +7 (978) 91-91-144 – отдел санитарного надзора межрегионального управления и +7 (978) 91-91-137 – территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам", – сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что консультации проводятся с 10:00 до 17:00.

Кроме того, Роспотребнадзор направил в города севера оккупированного Крыма рекомендации относительно действий в случае подобных экологических происшествий.

Ограничение пребывания на открытом воздухе, герметизация помещений, то есть закрытие окон и дверей, защита органов дыхания ватно-марлевыми влажными повязками, мытье и купание с обильным проточным водоиспользованием,

– рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора в Крыму Дмитрий Крутиков.

В то же время пользователи социальных сетей продолжают публиковать фото, на которых изображены последствия выбросов в Армянске. На снимках видно, как пострадала природа.

Крым. В Армянске моют дороги с содой. Природа гибнет. Повсюду ржавчина pic.twitter.com/mDFWGeyouk — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 августа 2018 г.

Гуляя по "моему Армянску"

Сегодня тут так-природа умирает,деревья листья сбрасывают

Ржавчина кругом

А что у людей,детей в легких? pic.twitter.com/YoXsqB1lv8 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск

"Возле Васильева 16 деревья повяли к чертям!Возле лицея с тополей летят листья,трава стала желтой.Всем тупо наврали что,-все будет нормально все будут здоровы! Если все идут на улице и чуть ли не задыхаются из за кислоты"

ну пожалейте себя! к кордону хотя бы идите! pic.twitter.com/FC1dYzwSK3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск

Свежие ржавые чайнички

Никуда оно не денется-пока не будет воды,город будет сжирать серная кислота.Кислотоотстойник высох.Хоть взорви Титан-не поможет

Всем этим дышат ваши дети. Выбросьте чайники и бегите хотя бы pic.twitter.com/cEwNgdeDvi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

Армянск,Перекоп

кислотоотстойник

Сегодня,30.08.2018 (слева) и

1 июля 2014 года pic.twitter.com/rHqLRkPeek — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 30 августа 2018 г.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества с завода "Титановые инвестиции" (прежнее название "Крымский титан"). Местные жители сообщают о липком ржавом налете на домашних вещах, а также желтом налете на крышах домов и на листьях деревьев.

Кроме того, немало людей испытали проблемы со здоровьем из-за выброса в Армянске.