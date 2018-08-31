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Ииз-з химических выбросов в Крыму людям советуют надевать марлевые повязки: фото

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Выброс в Армянске: фото экологического бедствия
Выброс в Армянске: фото экологического бедствия / Коллаж 24 канал

Спустя почти неделю после того, как на заводе "Титановые инвестиции" в оккупированном Армянске произошел выброс вредных веществ, Роспотребнадзор запустил горячую телефонную линию.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Кроме того, Роспотребнадзор выпустил рекомендации на случай подобных событий.

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"Обратиться с вопросами граждане могут по телефонам +7 (978) 91-91-144 – отдел санитарного надзора межрегионального управления и +7 (978) 91-91-137 – территориальный отдел по Красноперекопскому и Первомайскому районам", – сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что консультации проводятся с 10:00 до 17:00.

Кроме того, Роспотребнадзор направил в города севера оккупированного Крыма рекомендации относительно действий в случае подобных экологических происшествий.

Ограничение пребывания на открытом воздухе, герметизация помещений, то есть закрытие окон и дверей, защита органов дыхания ватно-марлевыми влажными повязками, мытье и купание с обильным проточным водоиспользованием,
– рассказал заместитель руководителя Роспотребнадзора в Крыму Дмитрий Крутиков.

В то же время пользователи социальных сетей продолжают публиковать фото, на которых изображены последствия выбросов в Армянске. На снимках видно, как пострадала природа.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества с завода "Титановые инвестиции" (прежнее название "Крымский титан"). Местные жители сообщают о липком ржавом налете на домашних вещах, а также желтом налете на крышах домов и на листьях деревьев.

Кроме того, немало людей испытали проблемы со здоровьем из-за выброса в Армянске.

Теги: Новости Украины Экология Аннексия Крыма Новости Крыма Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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