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      В Україні запит на нові обличчя ще більший, ніж у світі, – експерт

      238 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / novosti.in.ua

      Одна з вимог громадян під час Революції гідності – очищення та оновлення влади, так і не була виконана. Саме тому все більше українців хочуть побачити у владі після виборів нові обличчя, і ця тенденція прослідковується чіткіше, аніж у інших країнах.

      Про це пише журналіст 24 каналу у статті Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?

      За словами політолога Валентина Гладких, людей дістало те, що протягом багатьох років одні і ті самі політики знаходяться в привілейованому стані. На жаль, зауважує він, в Україні влада – не тягар, а привілей.

      Вимога на оновлення політиків, на думку фахівця, посилилася тим, що до Верховної Ради потрапила низка умовно нових облич, але вони так нічого і не змінили. Навпаки ще більше спотворили поняття "нові політики".

      Коли ми говоримо про очищення влади і нові обличчя, то мовиться про те, що вони повинні принципово відрізнятися від існуючих політиків. Це і формує запит на не політиків. Цим і пояснюються високі рейтинги Зеленського,
      – вважає Гладких.

      Експерт також зауважує, що популярність Зеленського пояснюється тим, що він вдало відіграв свою роль у серіалі. Образ президента, який вийшов з народу, лишається представником народу, живе звичайним життям. І намагається щось зробити для людей. Ідеалістичне відображення ідеї, закріпленої в американській конституції: уряд – в інтересах народу.

      Водночас, зауважує Гладких, політика – командна гра, без чого неможливо досягти успіху. Треба організувати команду, яка б будувала стратегію і знала, як її втілити. А задача президента – мати політичну волю.

      Коли говорять, що президент повинен бути економістом, юристом тощо – це не обов’язково. Важливо, щоб він подобався людям. Це дозволить йому зрозуміти, що вимагають громадяни, пояснювати і змушувати їх при цьому миритися з певними непопулярними кроками. Виступати в ролі медіатора між низами і верхами. Представники шоубізу, які прийшли до влади, користувалися шаленою популярністю. Тому досягти успіхів у політиці тому ж Зеленському цілком імовірно,
      – зазначає Валентин Гладких.

      Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори відбувалися у листопаді, то 21,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, віддали б свій голос за Юлію Тимошенко, 14,6% – за Володимира Зеленського, 11,6% – за Петра Порошенка. В другому турі Зеленський може перемогти Юлію Тимошенко (23% проти 22%) і Петра Порошенка – 27,8% проти 22,2%. Вакарчук однозначно виграє в Порошенка: 24% проти 11%.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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