Кое-где пройдут дожди, но в целом в Украину возвращается сильная жара. Это касается, в частности, выходных 27 – 28 июля.

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Какой будет погода в Украине на 27 июля

Следует ожидать переменную облачность и без осадков, лишь в северной части страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью +14...+19, на юге страны до +23 градусов; днем +27...+32, в западных областях +24...+29; на высокогорье Карпат ночью +7...+12, днем +19...+24 градусов.

Прогноз погоды на 27 июля в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность, без осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура по области ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса, в Киеве ночью +17...+19, днем около +30.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

26 – 29 июля в Украине, кроме большинства западных, Винницкой, Одесской областей и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в областных центрах

Киев +29...+31

Ужгород +28...+30

Львов +27...+29

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +26...+28

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +26...+28

Луцк +26...+28

Ровно +26...+28

Житомир +27...+29

Винница +29...+31

Одесса +31...+33

Николаев +31...+33

Херсон +30...+32

Симферополь +29...+31

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +29...+31

Чернигов +29...+31

Сумы +27...+29

Полтава +29...+31

Днепр +31...+33

Запорожье +30...+32

Донецк +28...+30

Луганск +27...+29

Харьков +28...+30



Прогноз погоды в Украине на 27 июля / Укргидрометцентр