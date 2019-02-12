Хто такий Сергій Тарута: що відомо про кандидата у президенти

Український мільярдер Сергій Тарута висунувся на президентські вибори від власної партії "Основа". ЦВК зареєструвала його кандидатом, і він став одним із 44 кандидатів на пост глави держави. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Сергія Тарути

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Сергій Тарута народився 23 липня 1955 року у селі Виноградне на Донеччині.

Освіту здобував у Ждановському металургійному інституті на механіко-металургійному факультеті. За фахом Тарута – інженер-механік.

Згодом Тарута навчався у Донецькій державній академії управління, де опанував фах менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Сім’я та захоплення кандидата

Одружений, дружина – Ольга. У шлюбі має двох доньок. Про особисте життя Тарута рідко висловлюється та береже сім’ю від сторонніх очей.



Сергій Тарута із доньками

Щоправда, у 2017 році журналісти оприлюднили скандальну інформацію про те, що у Тарути начебто є молодша від нього на 25 років коханка.

Тарута є меценатом і колекціонером, він обожнює трипільську культуру. Разом із іншим колекціонером, Миколою Платоновим, він створив музей, де зберігав колекції скіфського золота.

Кар’єра

Початок трудової кар'єри Сергія Тарути ознаменовується роботою на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Цьому місцю він присвятив 15 років свого життя. На "Азовсталі" Тарута пройшов шлях від керівника цехового рівня до посади керівника зовнішньоекономічної служби всього комбінату.

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У 1995 році він створив та очолив зовнішньоторговельну фірму "Азовімпекс". Того ж року Тарута займав крісло виконавчого директора "Індустріального Союзу Донбасу". Слід зазначити, що цю корпорацію Тарута створив разом із партнерами Рінатом Ахметовим і Віталієм Гайдуком.

У 2006 році бізнесмен зайняв місце глави наглядової ради "Дніпровського металургійного комбінату".

У 2015 році очолюваний Тарутою "Індустріальний Союз Донбасу" програв в суді Лондона позов про ануляцію попереднього рішення, згідно з яким організація повинна була сплатити заборгованість по кредитах у розмірі 57,5 мільйонів доларів. Правління було змушене продати акції, при цьому залишивши собі лише 49%.



Тарута та Ахметов

Через фінансову кризу холдинг втратив 4,8 мільярда доларів. Окрім того, бойові дії на Сході України негативно повпливали на роботу інших компаній бізнесмена – Алчевський коксохімічний завод і Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського.

Ланцюговою реакцією труднощі перекинулись на спортивний бізнес Тарути. Так, йому довелося урізати бюджет футбольній команді "Металург", яку він розвивав майже 20 років. Клуб довелося оголосити банкрутом і об'єднати із іншою командою – дніпродзержинською "Сталлю".

Попри це, слід зазначити, що за оцінкою журналу Forbes, Тарута входить до 500 найбагатших людей світу. Імените видання оцінює статки Тарути у 126 мільйонів доларів.

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Політична кар'єра кандидата

У політику Сергій Тарута прийшов у 1998 році, коли став депутатом Донецької облради. До 2006 року його переобирали депутатом обласного рівня.

Згодом, з квітня 2004 по травень 2005 року Тарута був членом Ради підприємців при Кабміні.

У кризовий для країни час, у березні 2014 року, Тарута посів місце очільника Донецької обласної державної адміністрації. На цій посаді він пробув недовго – всього півроку, до жовтня 2014-го. Пішов із займаної посади через конфлікти і розбіжності з політикою Києва щодо Донецької області.

Так, Тарута виступав проти рішення президента Петра Порошенка ввести спеціальний статус для районів Донбасу. Своєю чергою, він наполягав, щоб офіційний Київ ввів воєнний стан на території, де проходять бойові дії.

На позачергових парламентських виборах у 2014 році Тарута пройшов у парламент як безпартійний кандидат. Він увійшов у Комітет, який займається культурним надбанням України.

Скандали, пов’язані із Сергієм Тарутою

Тарута категорично заявляє, що не має жодних зв’язків із "донецьким кланом", хоча, як вже було написано раніше, він разом із Рінатом Ахметовим був співзасновником корпорації "Індустріальний Союз Донбасу". Окрім того, повернення Тарути у політику у 2014 році та призначення на посаду глави Донецької ОДА журналісти пов’язують із впливом того ж таки Ахметова.

У 2005 році відбувся досить гучний скандал за участі Катерини Ющенко, брошки на її платті, Тарути та його партнера по музею трипільської культури – Миколи Платонова.

Тодішня перша леді на інавгурацію Ющенка одягла брошку із колекції Тарути – Платонова. Річ виявилась дорогоцінною, їй – близько 2 тисяч років. Позичив екс-Президенту її Платонов, який активно налагоджував зв'язки Тарути з Ющенком. Після досить масштабного скандалу між Платоновим і Тарутою відбулася довга, приватна розмова. Після якої Платонов помер від дивного інфаркту, хоча проблемами з серцем не страждав.



Сергій Тарута у парламенті

У 2017 році досить гучний скандал із Тарутою відбувся в ефірі телеканалу UA:Перший. Тоді, відповідаючи на питання про фінансування партії "Основа", Тарута заявив, що не перебуває "всередині процесу", і є лише "ідейним натхненником", а не її лідером. Після цього в кадрі з’явилась прес-секретар політика Олена Морозова, яка пригрозила ведучій програми, що Тарута покине студію, якщо йому ставитимуть подібні "некоректні запитання".

Український політолог Олександр Леонов вважає, що Тарута – більше технічний кандидат Юлії Тимошенко, який критикуватиме її опонентів, в першу чергу, – Петра Порошенка.

Статки кандидата в президенти

Зарплата Тарути за 2017 рік становила 211,6 тисячі гривень, відсотки – 2,1 мільйона гривень, дохід від надання майна в оренду – 240 тисяч гривень, інші доходи – 461,3 тисячі гривень.

На банківських рахунках у мільярдера було 7,2 тисячі гривень, 878,7 тисячі доларів, готівкою – 4,6 мільйона доларів, 560 тисяч євро та 20 тисяч англійських фунтів стерлінгів.

Його дружина Ольга Тарута отримала 36,4 тисячі гривень пенсії і зберігала 450 тисяч доларів готівкою.

Із нерухомості народний депутат задекларував нежитловий і житловий будинки (в Києві та в Донецьку), земельну ділянку в Донецьку, офіс у Києві та сім квартир (у Києві, Криму, Маріуполі та Донецьку.

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Задекларував він також автомобіль Lexus 2006 року випуску, а також – мотоцикл Harley Davidson 2013 року випуску.

Крім того, кандидат у президенти задекларував значну кількість цінних речей. Станом на 2017 рік у Тарути було 10 ваз, 14 горщиків, 27 ікон, 7 антикварних картин, 4 книги, 4 медальйони, 4 писані миски, 11 скульптур, 16 статуеток і 56 інших антикварних виробів. Крім того, в декларації вказані майже 200 картин, три амфори, три бюсти, три вази, п'ять годинників, чотири сервізи, 17 скульптур та інші колекції.

Програма кандидата у президенти

У кріслі президента Тарута збирається відновити територіальну цілісність України за допомогою "ефективної дипломатії". Він хоче домогтися розміщення миротворчої місії ООН в окупованих районах Донбасу, а також – розгортання діяльності міжнародної тимчасової адміністрації для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону та реінтеграції мешканців Донбасу.

Повернення Криму до складу України воєнним шляхом кандидат вважає неприйнятним.

Якщо його оберуть президентом, то на посаді глави держави Тарута обіцяє, що Україна до 2030 року увійде у топ-30 країн світу з економічного зростання ВВП на рівні 710 – 750 мільярдів доларів. За словами кандидата, темпи зростання економіки становитимуть не менш як 10%, а середня тривалість життя в Україні становитиме понад 75 років.

Також Тарута хоче прийняти нову конституцію, він гарантує, що ключові питання для життя країни прийматимуть на всенародних референдумах.

Обіцяє кандидат також боротися із корупцією, підвищити середню зарплату до 20 – 25 тисяч гривень, створити 2 мільйони робочих місць із гідною зарплатою, знизити тарифи на комунальні послуги.

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