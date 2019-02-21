Биография Игоря Смешко: что известно о кандидате в президенты

Игорь Смешко – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы бывший глава украинской разведки и СБУ идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Игоря Смешко

Родился Игорь Смешко 17 августа 1955 года в городе Христиновка Черкасской области.

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Образование – Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени Кирова (военный инженер по радиотехнике). Там получил и последипломное образование.

Окончил также докторантуру Военной академии противовоздушной обороны имени Василевского, Национальную академию обороны Украины (магистр государственного военного управления) и Киевский университет имени Тараса Шевченко (юрист).

Смешко также в высшей школе правительственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете прослушал специальный курс для высших должностных лиц в сфере национальной безопасности "Концепции национальной безопасности и государственные институты ее обеспечения в демократическом обществе".

В Стокгольме политик прошел специальный курс для руководителей разведывательных органов стран-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира" – "Концепции национальной безопасности и обороны и система демократического контроля над вооруженными силами и спецслужбами в демократическом обществе" в Национальном королевском оборонном колледже.

В Великобритании Смешко прошел курс для руководителей разведывательных органов "Организация борьбы с международным терроризмом и роль разведывательных структур в этой борьбе".

Свою карьеру Смешко начал с военной службы. Служил в частях противовоздушной обороны Группы советских войск в Германии.

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В 1992 году стал ответственным секретарем Экспертного научного совета Министерства обороны Украины. Был военным, военно-морским, военно-воздушным и атташе по вопросам обороны Украины в США.

В 1995 году Смешко возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте Украины, а затем стал заместителем председателя Комитета.

В 1997 году Смешко стал начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. Был атташе по вопросам обороны, военным атташе при Посольстве Украины в Швейцарии, постоянным представителем Минобороны при международных организациях в Женеве.

С 2002 года был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Через год стал председателем Службы безопасности Украины во время президентства Леонида Кучмы. На тот момент главой Администрации Президента был кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Заместителем председателя СБУ стал ставленник Медведчука – Владимир Сацюк. Считалось, что при руководстве АП Медведчуком, многие политические топ-посты в Украине согласовывались в Кремле.



Кандидат в президенты Смешко и второй Президент Украины Кучма

Смешко также работал на должности председателя Комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины. Был членом СНБО и Антикризисного центра.

Политик является автором и соавтором более 100 научных работ и многочисленных изобретений в области проектирования головок самонаведения управляемых ракет и систем управления высокоточным оружием.

Политическую карьеру Смешко начал с 2004 года на должности члена Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям".

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Был членом Координационного комитета борьбы с коррупцией и организованной преступностью при президенте Украины.

В 2006 году Смешко стал президентом Центра стратегических исследований и анализа.

Политик возглавил Всеукраинскую общественную организацию "Сила и Честь", которая впоследствии стала политической партией. Политсила приняла участие во внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году, но набрала в результате 0,08% голосов избирателей.

После победы Майдана в 2014 году Смешко стал советником президента Украины и председателем Комитета по вопросам разведки при президенте. Через год был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства.

В январе 2019 года Смешко заявил, что слагает полномочия советника президента. При этом обвинил Порошенко в том, что глава государства не захотел использовать его опыт в своей работе.

Дальнейшее развитие событий вокруг Смешко было похоже на заранее спланированный сценарий. На следующий же день после его отставки телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал видеообращение, в котором призвал Смешко пойти в президенты. По словам журналиста, Смешко якобы именно тот человек, который может спасти Украину.

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Не долго думая, Смешко заявил, что решил баллотироваться на пост президента. В тот же день он появился в авторской программе Гордона на одном из телеканалов.



Журналист Гордон и кандидат в президенты Смешко

Скандалы вокруг Игоря Смешко

В 2000 году СБУ открыла против Смешко уголовное дело за измену родине в форме шпионажа. Его обвинили в том, что когда Смешко работал военным атташе в США, то был завербован спецслужбами этой страны. Однако через 3 года Смешко возглавил СБУ и все материалы по делу исчезли.

В 2004 году появились слухи о том, что Смешко был якобы причастен к отравлению диоксином тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко. Сам Смешко заявлял журналистам, что если бы имел цель отравить Ющенко, то дело было бы доведено до конца.

В 2008 году появилась информация том, что Главное управление разведки Минобороны под руководством Смешко взяло под свой контроль для получения прибыли стриптиз-бар "Варшава" в Киеве. Об этом в прокуратуру заявлял Руслан Савлохов – лидер организованной преступной группировки, которая ранее "кришевала" это заведение.

Смешко обвиняли в превышении служебных полномочий, когда он возглавлял украинскую разведку: якобы он давал возможность родственникам нажиться на бюджетных деньгах. Это касалось и госзакупок, и квартир для военных.

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Деньги и имущество кандидата в президенты Игоря Смешко



В своей декларации за 2017 год политик указал, что владеет земельным участком в селе Осыково Киевской области площадью 18 489 тысяч квадратных метров; землей в Брюховичах на Львовщине на 3 тысячи 268 квадратных метров; семью земельными участками в Музычах под Киевом общей площадью 16 тысяч 328 квадратных метров. Смешко имеет 3 земельных участка и в Бубновской Слободке на Черкасщине общей площадью 37 тысяч 379 квадратных метров. Еще 4 земельных участка политик имеет в Гореничах под Киевом общей площадью 1 тысяча 813 квадратных метров.

Жена политика Юлия Смешко имеет землю на 551 квадратный метро в Фонтанке Одесской области и 2 земельных участка на 615 и 8 тысяч 750 метров в Гореничах под Киевом.

Относительно недвижимости, то кандидат в президенты имеет дом в Музычах на 406 квадратных метров, квартиру в Киеве на 37,7 квадратных метра и квартиру в Киеве на 317 квадратных метров. В собственности Смешко есть также машиноместо на 16 квадратных метров.



Дом Смешко в Музычах

Жена политика является владелицей квартиры в Киеве на 317 квадратных метров, квартиры в оккупированном Кореизе (Крым) на 127,8 квадратных метра и нежилого помещения в столице на 140 квадратных метров. Юлия Смешко имеет также 3 машиноместа в Киеве.

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Кандидат в президенты взял в ипотеку базу отдыха на 2 тысячи 269 квадратных метров в Рыбаковке на Николаевщине и землю на 12 тысяч 960 квадратных метров там же.

Смешко также имеет 2 недостроенных дома в Музычах на 143 и 510 квадратных метров.

На политика не зарегистрировано ни одного автомобиля, зато его жена владеет сразу тремя авто – Lexus RX 350 (2011 года выпуска), Lexus ES 250 (2016 года выпуска) и Nissan Almera (2008 года выпуска).

Смешко является владельцем ООО "Лагуна", а его жена – ООО "Бизнес Консалтинг Центр".

Что касается денег кандидата в президента, то за год он получил 249 тысяч 120 гривен пенсии, 12 тысяч 566 гривен зарплаты за работу профессором в КНУ имени Тараса Шевченко и 94 тысячи 920 гривен процентов от банковских вкладов. Его жена получила 42 тысячи 908 гривен процентов от вкладов в банке и 288 тысяч 862 гривны от продажи недвижимости.

Смешко держит 270 тысяч долларов в наличке. Еще 121 тысячу 806 тысяч долларов, 9 тысяч 341 гривну и 112 тысяч 985 евро политик хранит в банке. Его жена на банковских счетах имеет 5 тысяч 524 гривны, 70 тысяч 653 доллара и 3 тысячи 632 евро.

Политическая программа кандидата в президенты Игоря Смешко

Предвыборная программа Смешко называется "Семь побед для Украины" и предусматривает восстановление стабильности и управляемости государства.

Вернуть оккупированные Крым и Донбасс Смешко собирается путем дипломатических и экономических мер международного воздействия. Это прежде всего, меры в рамках обязательств стран-подписантов Будапештского меморандума и реформированием армии.

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Политик планирует реформировать силовые структуры и армию. Он хочет перейти от смешанного принципа комплектования Вооруженных сил до создания профессионального национального войска.

Смешко обещает жестко контролировать завершение процесса создания Антикоррупционного суда, обеспечение эффективности работы НАБУ и инициировать создание государственных комиссий по выявлению фактов вывоза капитала за рубеж с 1991 года.

Также политик обещает восстановление среднего класса украинского общества как основы государственности, деолигархизацию, демонополизацию, деоффшоризацию и детенизацию экономических отношений.

Смешко обещает сформировать эффективную систему законодательной защиты частной собственности, которая предусматривает эффективные правовые механизмы предотвращения рейдерству в Украине.

Как будут проходить выборы президента Украины?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.