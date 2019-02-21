Біографія Ігоря Смешка: що відомо про кандидата у президенти

Ігор Смешко – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори колишній голова української розвідки та СБУ іде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Ігоря Смешка

Народився Ігор Смешко 17 серпня 1955 року у місті Христинівка Черкаської області.

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Освіта – Київське вище зенітно-ракетне інженерне училище імені Кірова (військовий інженер з радіотехніки). Там отримав і післядипломну освіту.

Закінчив також докторантуру Військової академії протиповітряної оборони імені Василевського, Національну академію оборони України (магістр державного військового управління) та Київський університет імені Тараса Шевченка (юрист).

Смешко також у Вищий школі урядового управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті прослухав спеціальний курс для вищих посадовців у сфері національної безпеки "Концепції національної безпеки та державні інститути її забезпечення у демократичному суспільстві".

У Стокгольмі політик пройшов спеціальний курс для керівників розвідувальних органів країн-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру" – "Концепції національної безпеки і оборони та система демократичного контролю над збройними силами і спецслужбами у демократичному суспільстві" у Національному королівському оборонному коледжі.

У Великій Британії Смешко пройшов курс для керівників розвідувальних органів "Організація боротьби з міжнародним тероризмом і роль розвідувальних структур у цій боротьбі".

Свою кар’єру Смешко почав із військової служби. Служив у частинах протиповітряної оборони Групи радянських військ у Німеччині.

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У 1992 році став відповідальним секретарем Експертної наукової ради Міністерства оборони України. Був військовим, військово-морським, військово-повітряним та аташе з питань оборони України у США.

У 1995 році Смешко очолив Комітет з питань розвідки при президентові України, а потім став заступником голови Комітету.

У 1997 році Смешко став начальником Головного управління розвідки Міноборони України. Був аташе з питань оборони, військовим аташе при Посольстві України у Швейцарії – постійним представником Міноборони при міжнародних організаціях у Женеві.

З 2002 року був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Через рік став головою Служби безпеки України під час президентства Леоніда Кучми. На той момент главою Адміністрації Президента був кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Заступником голови СБУ став ставленик Медведчука – Володимир Сацюк. Вважалося, що при керівництві АП Медведчуком, багато політичних топ-постів в Україні узгоджувалися у Кремлі.



Кандидат у президенти Смешко та другий Президент України Кучма

Смешко також працював на посаді голови Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України. Був членом РНБО та Антикризового центру.

Політик є автором та співавтором понад 100 наукових праць і численних винаходів у галузі проектування головок самонаведення керованих ракет та систем керування високоточною зброєю.

Політичну кар'єру Смешко почав з 2004 року на посаді члена Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна – дітям".

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Був членом Координаційного комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові України.

У 2006 році Смешко став президентом Центру стратегічних досліджень та аналізу.

Політик очолив Всеукраїнську громадську організацію "Сила і Честь", яка згодом стала політичною партією. Політсила взяла участь у позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році, але набрала в результаті 0,08% голосів виборців.

Після перемоги Майдану у 2014 році Смешко став радником президента України і головою Комітету з питань розвідки при президентові. Через рік був звільнений з посади радника президента і призначений позаштатним радником глави держави.

У січні 2019 року Смешко заявив, що складає повноваження радника президента. При цьому звинуватив Порошенко в тому, що глава держави не захотів використовувати його досвід у своїй роботі.

Подальший розвиток подій довкола Смешка був схожий на заздалегідь спланований сценарій. Наступного ж дня після його відставки телеведучий Дмитро Гордон опублікував відеозвернення, у кому закликав Смешка піти у президенти. За словами журналіста, Смешко є нібито сам тією людино, яка може врятувати Україну.

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Не довго думаючи, Смешко заявив, що вирішив балотуватися на пост президента. Того ж дня він з'явився в авторській програмі Гордона на одному з телеканалів.



Журналіст Гордон та кандидат у президенти Смешко

Скандали довкола Ігоря Смешка

У 2000 році СБУ відкрила проти Смешка кримінальну справу за зраду батьківщині у формі шпигунства. Його звинуватили у тому, що коли Смешко працював військовим аташе у США, то був завербований спецслужбами цієї країни. Проте через 3 роки Смешко очолив СБУ і всі матеріали у справі зникли.

У 2004 році з’явилися чутки про те, що Смешко був нібито причетний до отруєння діоксином тодішнього кандидата у президенти Віктора Ющенка. Сам Смешко заявляв журналістам, що якби мав за мету отруїти Ющенка, то справа була б доведена до кінця.

У 2008 році з’явилась інформація те, що Головне управління розвідки Міноборони під керівництвом Смешка взяло під свій контроль для отримання прибутку стриптиз-бар "Варшава" у Києві. Про це до прокуратури заявляв Руслан Савлохов – лідер організованого злочинного угрупування, яке раніше "кришувало" цей заклад.

Смешка звинувачували у перевищенні службових повноважень, коли він очолював українську розвідку: нібито він давав можливість родичам нажитися на бюджетних грошах. Це стосувалося і держзакупівель, і квартир для військових.

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Гроші та майно кандидата у президенти Ігоря Смешка

У своїй декларації за 2017 рік політик вказав, що володіє земельною ділянкою в селі Осикове на Київщині площею 18 тисяч 489 квадратних метрів; землею у Брюховичах на Львівщині на 3 тисячі 268 квадратних метрів; сімома земельними ділянками у Музичах під Києвом загальною площею 16 тисяч 328 квадратних метрів. Смешко має 3 земельних ділянки і в Бубнівській Слобідці на Черкащині загальною площею 37 тисяч 379 квадратних метрів. Ще 4 земельних ділянки політик має у Гореничах під Києвом загальною площею 1 тисяча 813 квадратних метрів.

Дружина політика Юлія Смешко має землю на 551 квадратний метро у Фонтанці на Одещині та 2 земельних ділянки на 615 та 8 тисяч 750 метрів у Гореничах під Києвом.

Щодо нерухомості, то кандидат у президенти має будинок у Музичах на 406 квадратних метрів, квартиру в Києві на 37,7 квадратних метра та квартиру в Києві на 317 квадратних метрів. У власності Смешка є також машиномісце на 16 квадратних метрів.



Будинок Смешка у Музичах

Дружина політика є власницею квартири в Києві на 317 квадратних метрів, квартири в окупованому Кореїзі (Крим) на 127,8 квадратних метра та нежитлового приміщення у столиці на 140 квадратних метрів. Юлія Смешко має також 3 машиномісця в Києві.

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Кандидат у президенти взяв у іпотеку базу відпочинку на 2 тисячі 269 квадратних метрів у Рибаківці на Миколаївщині та землю на 12 тисяч 960 квадратних метрів там же.

Смешко також має 2 недобудованих будинки у Музичах на 143 та 510 квадратних метрів.

На політика не зареєстровано жодного автомобіля, зате його дружина володіє відразу трьома авто – Lexus RX 350 (2011 року випуску), Lexus ES 250 (2016 року випуску) та Nissan Almera (2008 року випуску).

Смешко є власником ТзОВ "Лагуна", а його дружина – ТзОВ "Бізнес Консалтинг Центр".

Щодо грошей кандидата у президента, то за рік він отримав 249 тисяч 120 гривень пенсії, 12 тисяч 566 гривень зарплати за роботу професором у КНУ імені Тараса Шевченка та 94 тисячі 920 гривень відсотків від банківських вкладів. Його дружина отримала 42 тисячі 908 гривень відсотків від вкладів у банку та 288 тисяч 862 гривні від продажу нерухомості.

Смешко тримає 270 тисяч доларів у готівці. Ще 121 тисячу 806 тисяч доларів, 9 тисяч 341 гривню та 112 тисяч 985 євро політик зберігає у банку. Його дружина на банківських рахунках має 5 тисяч 524 гривні, 70 тисяч 653 долари та 3 тисячі 632 євро.

Політична програма кандидата у президенти Ігоря Смешка

Передвиборна програма Смешка називається "Сім перемог для України" і передбачає відновлення стабільності та керованості держави.

Повернути окуповані Крим і Донбас Смешко збирається шляхом дипломатичних і економічних заходів міжнародного впливу. Це перш за все, заходи в межах зобов'язань країн-підписантів Будапештського меморандуму і реформуванням армії.

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Політик планує реформувати силові структури та армію. Він хоче перейти від змішаного принципу комплектування Збройних сил до створення професійного національного війська.

Смешко обіцяє жорстко контролювати завершення процесу створення Антикорупційного суду, забезпечення ефективності роботи НАБУ та ініціювати створення державних комісій з викриття фактів вивезення капіталу за кордон з 1991 року.

Також політик обіцяє відновлення середнього класу українського суспільства як основи державності, деолігархізацію, демонополізацію, деофшоризацію і детінізацію економічних відносин.

Смешко обіцяє сформувати ефективну систему законодавчого захисту приватної власності, яка передбачає дієві правові механізми запобігання рейдерству в Україні.

Як відбуватимуться вибори президента України? Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.