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      Кто такой Виталий Скоцик: биография кандидата в президенты

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      Кто такой Виталий Скоцик - биография кандидата в президенты Украины 2019
      Кто такой Виталий Скоцик: биография кандидата в президенты / Фото из открытых источников

      Бывший глава аграрной партии Виталий Скоцик стал вторым официально зарегистрированным кандидатом в президенты Украины. На выборы Скоцик идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Виталия Скоцика

      Родился Виталий Скоцик 15 марта 1972 года в селе Симонов Гощанского района Ровенской области.

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      Образование – был студентом Украинской сельскохозяйственной академии. Учился в Университете Пердью (штат Индиана, США) по программе обмена студентами.

      Получил степень кандидата сельскохозяйственных наук, затем – степень доктора экономики. Является первым в Украине доктором наук в области стратегического менеджмента.

      Почетный профессор "Харьковского политехнического института", почетный член Отделения аграрной экономики и продовольствия Национальной академии аграрных наук Украины.

      Карьеру начал в должности преподавателя Национального аграрного университета. Был директором филиала британской компании-производителя витаминов Natures Way Foods. Впоследствии стал техническим директором, а затем – гендиректором и председателем наблюдательного совета группы American Machinery Company (АМАКО) – компании-поставщика сельскохозяйственной техники.

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      Был управляющим членом совета директоров и гендиректором британского агрохолдинга Landkom International. Интересно, что по данным СМИ, компания Landkom International перед тем, как уйти с украинского рынка и прекратить работу, накопила долги в миллионы долларов перед поставщиком сельхозтехники – компанией АМАКО. Виталий Скоцик работал и там, и там.

      Был заведующим кафедрой коневодства, коннозаводства, пчеловодства и экономики животноводства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

      Политическую карьеру Скоцик начал в 2009 году, став членом Аграрной партии Украины. Уже через год он стал заместителем председателя политсилы, а с сентября 2014 года был председателем партии.

      Через 4 года, в сентябре 2018 года, на съезде Аграрной партии Украины полномочия Скоцика как председателя партии досрочно прекратили. После Скоцика партию возглавил Юрий Крутько.

      Причинами устранения Скоцика с поста председателя партии в политсиле назвали "нарушения им устава партии и совершения действий, которые наносят вред авторитету и дискредитируют руководящий орган партии и партии в целом". Никаких подробностей там не указывали.

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      Главные предвыборные обещания Скоцика собраны в программе "Сильные вместе". Так, кандидат в президенты обещает бороться с коррупцией, повышать финансирование образования и науки, пересмотреть программы социального обеспечения, снять неприкосновенность с президента, нардепов и судей, продолжать реформировать армию, вывести Украину в топ-20 экономически развитых стран, отказаться от сырьевой модели экономики, провести аграрную реформу.

      Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?
      Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Теги: Новости политики Новости Украины Аграрная партия Украины Виталий Скоцик Кандидаты в президенти Президент Украины
      Источник: 24 канал
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