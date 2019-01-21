16:19
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Хто такий Віталій Скоцик: біографія кандидата у президенти

      275 Читать новость на русском
      Хто такий Віталій Скоцик - біографія кандидата у президенти України 2019
      Хто такий Віталій Скоцик: біографія кандидата у президенти / Фото з відкритих джерел

      Колишній голова аграрної партії Віталій Скоцик став другим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти України. На вибори Скоцик іде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

      Біографія Віталія Скоцика

      Народився Віталій Скоцик 15 березня 1972 року в селі Симонів Гощанського району Рівненської області.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Освіта – був студентом Української сільськогосподарської академії. Навчався в Університеті Пердью (штат Індіана, США) за програмою обміну студентами.

      Отримав ступінь кандидата сільськогосподарських наук, згодом – ступінь доктора економіки. Є першим в Україні доктором наук у галузі стратегічного менеджменту.

      Почесний професор "Харківського політехнічного інституту", почесний член Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

      Кар’єру почав на посаді викладача Національного аграрного університету. Був директором філії британської компанії-виробника вітамінів Natures Way Foods. Згодом став технічним директором, а потім – гендиректором та головою наглядової ради групи American Machinery Company (АМАКО ) – компанії-постачальника сільськогосподарської техніки.

      Читайте також: Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси

      Був керуючим членом ради директорів та гендиректором британського агрохолдингу Landkom International. Цікаво, що за даними ЗМІ, компанія Landkom International перед тим, як піти з українського ринку і припинити роботу, накопичила борги у мільйони доларів перед постачальником сільгосптехніки – компанією АМАКО. Віталій Скоцик працював і там, і там.

      Був завідувачем кафедри конярства, кіннозаводства, бджільництва та економіки тваринництва Національного Університету біоресурсів та природокористування України.

      Політичну кар'єру Скоцик почав у 2009 році, ставши членом Аграрної партії України. Вже через рік він став заступником голови політсили, а з вересня 2014 року був головою партії.

      Через 4 роки, у вересні 2018 року, на з’їзді Аграрної партії України повноваження Скоцика як голови партії достроково припинили. Після Скоцика партію очолив Юрій Крутько.

      Причинами усунення Скоцика з посади голови партії у політсилі назвали "порушення ним статуту партії та вчиненням дій, які завдають шкоди авторитету та дискредитують керівний орган партії та партію в цілому". Жодних подробиць там не вказували.

      Читайте також: Проросійські кандидати: хто в кого відбиратиме голоси

      Головні передвиборні обіцянки Скоцика зібрані у програмі "Сильні разом". Так, кандидат у президенти обіцяє боротися з корупцією, підвищувати фінансування освіти і науки, переглянути програми соціального забезпечення, зняти недоторканність з президента, нардепів та суддів, продовжувати реформувати армію, вивести Україну у топ-20 економічно розвинених країн, відмовитися від сировинної моделі економіки, провести аграрну реформу.

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Теги: Новини політики Новини України Президент України Кандидати в президенти Віталій Скоцик Аграрна партія України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сортування сміття: що про це треба знати
      сьогодні , 16:18 Сортування сміття: що про це треба знати
      Світлана Попова 140
      Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди як виглядатимуть "леви" весною
      сьогодні , 16:00 Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди як виглядатимуть "леви" весною
      Ігор Саджениця 280
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сьогодні , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 624
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сьогодні , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 440
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук