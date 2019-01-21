Хто такий Віталій Скоцик: біографія кандидата у президенти

Колишній голова аграрної партії Віталій Скоцик став другим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти України. На вибори Скоцик іде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Віталія Скоцика

Народився Віталій Скоцик 15 березня 1972 року в селі Симонів Гощанського району Рівненської області.

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Освіта – був студентом Української сільськогосподарської академії. Навчався в Університеті Пердью (штат Індіана, США) за програмою обміну студентами.

Отримав ступінь кандидата сільськогосподарських наук, згодом – ступінь доктора економіки. Є першим в Україні доктором наук у галузі стратегічного менеджменту.

Почесний професор "Харківського політехнічного інституту", почесний член Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

Кар’єру почав на посаді викладача Національного аграрного університету. Був директором філії британської компанії-виробника вітамінів Natures Way Foods. Згодом став технічним директором, а потім – гендиректором та головою наглядової ради групи American Machinery Company (АМАКО ) – компанії-постачальника сільськогосподарської техніки.

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Був керуючим членом ради директорів та гендиректором британського агрохолдингу Landkom International. Цікаво, що за даними ЗМІ, компанія Landkom International перед тим, як піти з українського ринку і припинити роботу, накопичила борги у мільйони доларів перед постачальником сільгосптехніки – компанією АМАКО. Віталій Скоцик працював і там, і там.

Був завідувачем кафедри конярства, кіннозаводства, бджільництва та економіки тваринництва Національного Університету біоресурсів та природокористування України.

Політичну кар'єру Скоцик почав у 2009 році, ставши членом Аграрної партії України. Вже через рік він став заступником голови політсили, а з вересня 2014 року був головою партії.

Через 4 роки, у вересні 2018 року, на з’їзді Аграрної партії України повноваження Скоцика як голови партії достроково припинили. Після Скоцика партію очолив Юрій Крутько.

Причинами усунення Скоцика з посади голови партії у політсилі назвали "порушення ним статуту партії та вчиненням дій, які завдають шкоди авторитету та дискредитують керівний орган партії та партію в цілому". Жодних подробиць там не вказували.

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Головні передвиборні обіцянки Скоцика зібрані у програмі "Сильні разом". Так, кандидат у президенти обіцяє боротися з корупцією, підвищувати фінансування освіти і науки, переглянути програми соціального забезпечення, зняти недоторканність з президента, нардепів та суддів, продовжувати реформувати армію, вивести Україну у топ-20 економічно розвинених країн, відмовитися від сировинної моделі економіки, провести аграрну реформу.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.