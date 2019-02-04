Кто такая Инна Богословская: что известно о кандидатке в президенты

ЦИК зарегистрировала украинского политика, экс-регионалку Инну Богословскую кандидатом в президенты. Идет на выборы Богословская как самовыдвиженка. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Инны Богословской

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Родилась Инна Богословская 5 августа 1960 года в Харькове.

Высшее образование получила в Харьковском юридическом институте, который закончил в 1982 году с отличием. В 1989 году поступила в заочную аспирантуру Институт государства и права Академии наук СССР.

Профессиональная карьера Инны Богословской началась сразу же после окончания вуза.

С 1982 по 1992 она работала адвокатом Харьковской областной коллегии адвокатов. Богословская вела все виды гражданских и уголовных дел. Первое дело выиграла в 22 года.

По словам самой Богословской, работа в адвокатуре дала ей знания и средства для начала частного бизнеса. Так, она вместе с партнерами основала в 1990 году частную юридическую, а впоследствии и аудиторскую компании.

В 1994 году Богогсловська организовала "Международную аудиторскую службу". Дополнительно овладела знаниями в области экономики, бухгалтерского учета, международного аудита.

Чуть позже Богословская основала консалтинговую группу "Пруденс". Компания предоставляет экономическую и юридическую помощь предприятиям Украины, России и других стран.

С 2002 консалтинговая группа "Пруденс" стала ассоциированным членом международной компании "BDO International", входящая в пятерку крупнейших аудиторских компаний мира.

Кстати, по информации журналистов, в 2003 году Богословская начала обслуживать газовый клан Фирташа – Бойко. Соглашение с фирмой Богословской подписала правая рука Юрия Бойко – Игорь Воронин.

Политическая карьера

В марте 1998 года Инна Богословская избрана депутатом Верховной Рады. Там работала в парламентском комитете по вопросам финансов и банковской деятельности.

В 2001 году возглавила Конституционно-демократическую партию.

С января 2003 года инициировала создание партии "Вече", была главой этого объединения.

С апреля по ноябрь 2007 года Богословская занимала должность министра юстиции Украины.

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С октября 2009 по 2010 годы вместе с политиком Рустамом Темиргалиев (после аннексии Крыма он перешел на сторону оккупационной власти – 24 канал) Богословская создает политический избирательный блок "Остров Крым". Есть предположение, что это объединение финансировал миллиардер Дмитрий Фирташ.

С ноября 2007 года Инна Богословская – народный депутат от "Партии регионов". Впоследствии, в 2012, она вновь проходит в Раду по списку регионалов.

Скандалы, связанные с Инной Богословской.

Долгое время Богословскую считали "штатным провокатором" регионалов. Она принимала активное участие в различных политических ток-шоу.

"Она варит зелье из крыльев летучих мышей, волчьей крови, лягушачьих глаз и открыток "Партии регионов". Затем пьет это зелье и идет на эфир, чтобы в очередной раз поливать грязью Юлию Тимошенко", – сказал в 2012 году о Богословской опальный радикал Олег Ляшко.

Как уже стало понятно, особенно горячо Богословская всегда критиковала Тимошенко. По мнению политических экспертов, в 2010 году она баллотировалась в президенты с единственной целью – оттянуть голоса у лидера БЮТ. Тогда поддержка Богословской на выборах показала более чем скромный результат – 0,41%.

Кроме связей с Фирташем, Богословская известна тем, что "водит дружбу" с зятем президента Кучмы, украинским миллиардером Виктором Пинчуком. В свое время Богословская возглавляла партию "Вече" и входила в "Команду озимого поколения", эти проекты Пинчук финансировал.

Также Богословская известна своей пророссийской деятельностью, которую активно вела, находясь в составе "Партии регионов". Да, она была одной из 148 депутатов, подписавших обращение к польскому Сейму с просьбой признать геноцидом поляков события освободительной войны Украины в 1942 – 1944 лет. Кроме того, голосовала за ратификацию соглашения Медведева – Януковича о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

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Среди последних одиозных выходок кандидата в президенты – драка с политиком Евгением Червоненко в эфире одного из украинских телеканалов. Также Богословская, когда регистрировалась в ЦИК, принесла с собой денежный залог в мусорном пакете.

Добавим, что Инна Богословская одной из первых вышла из "Партии регионов" во время Революции Достоинства. Тогда экс-регионалка заявила, что в Украине начал реализовываться план по разделу суверенного и единого государства Украина на несколько частей.

Состояние политика

За 2017 год в своей декларации Богословская указала отсутствие недвижимого имущества в собственности, а также – многочисленные ювелирные изделия и сотни тысяч наличных средств. Кроме того она задекларировала несколько шуб: две норковые и одну из кожи ягненка.

Политик указала, что на основании договора ссуды пользуется квартирой в Киеве площадью 138, 5 квадратных метров. Прописана же Богословская в квартире своей матери в Харькове.

В 2017 году экс-нардеп получила доход в виде заработной платы в размере 42 тысяч гривен. Богословская держит наличными 180 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 2,8 миллиона гривен. На банковских счетах у нее размещено 440 долларов и 471 евро.

Обладает также автомобилем Toyota Camry 2017 выпуска.

Предвыборная программа

На посту президента Украины Богословская планирует созвать народное вече, на результаты которого обещает опираться в своей работе. Быть главой государства кандидат обещает в течение всего одной каденции.

Армия должна строиться по стандартам НАТО, молодежь освобождена от мобилизации, добровольцы – освобождены из тюрем. Кроме того, Богословская призывает принять закон о свободном обороте оружия, и отказаться от военно-политического сотрудничества с Россией до освобождения Донбасса и Крыма.

Освобождать оккупированные территории она планирует с помощью миротворческих сил ООН.

Укрепить экономику Богословская хочет внедрением самых низких налогов в Европе, введением свободной конкуренции и жесткого антимонопольного контроля.

Об образовании, то Богословская обещает повысить зарплату учителям и преподавателям, а также заняться созданием школьных округов, как центров общения общин. Она обещает предоставить автономию университетам и реорганизовать их в центры развития образования и науки.

Кроме этого, Богословская в кресле президента собирается бороться с коррупцией и обеспечить честность правосудия.

Выборы президента Украины 2019: про главные даты избирательной кампании

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.