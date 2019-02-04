Хто така Інна Богословська: що відомо про кандидатку у президенти

ЦВК зареєструвала українську політикиню, екс-регіоналку Інну Богословську кандидатом у президенти. Йде на вибори Богословська як самовисуванка. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидатки у президенти.

Біографія Інни Богословської

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Народилася Інна Богословська 5 серпня 1960 року у Харкові.

Вищу освіту здобула у Харківському юридичному інституті, який закінчила у 1982 році із відзнакою. У 1989 році вступила у заочну аспірантуру Інститут держави і права Академії Наук СРСР.

Професійна кар’єра Інни Богословської розпочалась відразу ж після закінчення вишу.

З 1982 по 1992 вона працювала адвокатом Харківської обласної колегії адвокатів. Богословська вела усі види цивільних і кримінальних справ. Першу справу виграла в 22 роки.

За словами самої Богословської, робота в адвокатурі дала їй знання і кошти для початку приватного бізнесу. Так, вона разом із партнерами заснувала у 1990 році приватну юридичну, а згодом і аудиторську компанії.

У 1994 році Богогсловська організувала "Міжнародну аудиторську службу". Додатково опанувала знання у сфері економіки, бухгалтерського обліку, міжнародного аудиту.

Трохи згодом Богословська заснувала консалтингову групу "Пруденс". Компанія надає економічну та юридичну допомогу підприємствам України, Росії та інших країн.

З 2002 консалтингова група "Пруденс" стала асоційованим членом міжнародної компанії "BDO International", що входить у п'ятірку найбільших аудиторських компаній світу.

До речі, за інформацією журналістів, у 2003 році Богословська почала обслуговувати газовий клан Фірташа – Бойка. Угоду з фірмою Богословської підписала права рука Юрія Бойка – Ігор Воронін.

Політична кар’єра

У березні 1998 року Інна Богословська обрана депутатом Верховної Ради. Там працювала у парламентському комітеті з питань фінансів і банківської діяльності.

У 2001 році очолила Конституційно-демократичну партію.

З січня 2003 року ініціювала створення партії "Віче", була главою цього об’єднання.

Із квітня по листопад 2007 Богословська обіймала посаду міністра юстиції України.

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Від жовтня 2009 по 2010 роки разом із політиком Рустамом Темиргалієвим (після анексії Криму він перейшов на сторону окупаційної влади – 24 канал) Богословська створює політичний виборчий блок "Острів Крим". Є припущення, що це об’єднання фінансував мільярдер Дмитро Фірташ.

Від листопада 2007 року Інна Богословська – народна депутатка від "Партії регіонів". Згодом, у 2012, політикиня знову проходить у Раду за списком регіоналів.

Скандали, пов’язані з Інною Богословською.

Довгий час Богословську вважали "штатною провокаторкою" регіоналів. Вона брала активну участь у різноманітних політичних ток-шоу.

"Вона варить зілля з крил кажанів, вовчої крові, жаб'ячих очей і листівок "Партії регіонів". Потім п'є це зілля і йде на ефір, щоб в черговий раз поливати брудом Юлію Тимошенко", – сказав у 2012 про Богословську опальний радикал Олег Ляшко.

Як вже стало зрозуміло, особливо палко Богословська завжди критикувала Тимошенко. На думку політичних експертів, у 2010 році політикиня балотувалась у президенти із єдиною метою – відтягнути голоси у лідерки БЮТ. Тоді підтримка Богословської на виборах показала більше, ніж скромний результат, – 0,41%.

Окрім зв’язків із Фірташем, Богословська відома тим, що "має дружбу" із зятем президента Кучми, українським мільярдером Віктором Пінчуком. Свого часу Богословська очолювала партію "Віче" і входила до "Команди озимого покоління", ці проекти Пінчук фінансував.

Також Богословська відома своєю проросійською діяльністю, яку активно вела, перебуваючи у складі "Партії регіонів". Так, вона була однією із 148 депутатів, які підписали звернення до польського Сейму із проханням визнати геноцидом поляків події визвольної війни України у 1942 – 1944 років. Окрім того, голосувала за ратифікацію угоди Медведєва – Януковича про продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року.

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Серед останніх одіозних витівок кандидатки у президенти – бійка із політиком Євгенієм Червоненком в ефірі одного із українських телеканалів. Також Богословська, коли реєструвалась у ЦВК, принесла із собою грошову заставу у сміттєвому пакеті.

Додамо, що Інна Богословська однією із перших вийшла із "Партії регіонів" під час Революції Гідності. Тоді екс-регіоналка заявила, що в Україні почав реалізовуватися план із розділу суверенної і єдиної держави Україна на кілька частин.

Статки політика

За 2017 рік у своїй декларації Богословська вказала відсутність нерухомого майна у власності, а також – численні ювелірні вироби та сотні тисяч готівкових коштів. Крім того вона задекларувала декілька шуб: дві норкові та одні із ягнячої шкіри.

Політикиня вказала, що на підставі договору позички користується квартирою у Києві, площею 138, 5 квадратних метрів. Прописана ж Богословська у квартирі своєї матері у Харкові.

У 2017 році екс-нардеп отримала дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 42 тисячі гривень. Богословська тримає готівкою 180 тисяч доларів, 90 тисяч євро і 2,8 мільйона гривень. На банківських рахунках у неї розміщено 440 доларів та 471 євро.

Володіє також автівкою Toyota Camry 2017 року випуску.

Передвиборча програма

На посту президента України Богословська планує скликати народне віче, на результати якого обіцяє спиратися у своїй роботі. Бути главою держави кандидат обіцяє протягом всього однієї каденції.

Армія повинна будуватися за стандартами НАТО, молодь звільнена від мобілізації, добровольці – звільнені з в'язниць. Крім того, Богословська закликає прийняти закон про вільний обіг зброї, і відмовитися від військово-політичного співробітництва з Росією до звільнення Донбасу та Криму.

Звільняти окуповані території вона планує за допомогою миротворчих сил ООН.

Зміцнити економіку Богословська хоче впровадженням найнижчих податків в Європі, введенням вільної конкуренції і жорсткого антимонопольного контролю.

Щодо освіти, то Богословська обіцяє підвищити зарплату вчителям та викладачам, а також зайнятись створенням шкільних округів, як центрів спілкування громад. Вона обіцяє надати автономію університетам та реорганізувати їх у центри розвитку освіти і науки.

Окрім цього, Богословська у кріслі президента збирається боротися із корупцією та забезпечити чесність правосуддя.

Вибори президента України 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.