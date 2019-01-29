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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Богословська принесла 2,5 мільйона гривень до ЦВК у чорному пакеті

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      Інна Богословська подала документи до ЦВК
      Інна Богословська подала документи до ЦВК / Фото з відкритих джерел

      Колишня депутатка Верховної Ради Інна Богословська принесла в Центральну виборчу комісію необхідний внесок для участі у президентських виборах – 2,5 мільйона гривень.

      Відео процесу Богословська опублікувала у себе в Instagram в Stories.

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      На відео показано, як Богословська сидить на стільці біля каси, біля неї стоїть великий чорний пакет з пачками грошей.

      Хочемо простим людям показати, як це виглядає,
      – сказала кандидатка у президенти.

      Богословська кандидати у президенти вибори 2019
      Інна Богословська принесла необхідну заставу до ЦВК

      25 січня Інна Богословська подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на президентських виборах України.

      Коли відбудуться вибори Президента України?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Наразі 35 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 20-х із них ЦВК зареєструвала.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Інна Богословська ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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