Богословська принесла 2,5 мільйона гривень до ЦВК у чорному пакеті

Колишня депутатка Верховної Ради Інна Богословська принесла в Центральну виборчу комісію необхідний внесок для участі у президентських виборах – 2,5 мільйона гривень.

Відео процесу Богословська опублікувала у себе в Instagram в Stories.

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На відео показано, як Богословська сидить на стільці біля каси, біля неї стоїть великий чорний пакет з пачками грошей.

Хочемо простим людям показати, як це виглядає,

– сказала кандидатка у президенти.



Інна Богословська принесла необхідну заставу до ЦВК

25 січня Інна Богословська подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на президентських виборах України.

Коли відбудуться вибори Президента України?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.



Наразі 35 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 20-х із них ЦВК зареєструвала.