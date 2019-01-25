Богословська подала документи до ЦВК для участі у президентських виборах

Екс-депутатка Верховної Ради Інна Богословська подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на президентських виборах України. Політик планує йти у президенти як самовисуванець.

Колишня депутатка Верховної Ради Інна Богословська прийшла до ЦВК у п'ятницю, 25 січня, і передала свою заяву та документи представникам секретаріату комісії.

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

На сьогодні ЦВК зареєструвала дванадцять політиків, які мають бажання стати майбутнім президентом України. Кандидати у президенти можуть подавати свої документи до Центрвиборчкому до 3 лютого, реєстрація ж закінчиться 8-го. Тож 9 лютого українці будуть мати остаточний список кандидатів у президенти.

Перший тур президентських виборів відбудеться 31 березня, а його офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня. У разі потреби другий тур відбудеться 21 квітня.

Хто така Інна Богословська? Інна Богословська – юрист, екс-депутатка Верховної Ради України. З грудня 1998 до грудня 1999 була членом "Партії Зелених", наступного року перейшла в "Трудову Україну", з 2001 року стала головою "Конституційно-демократичної партії". Під час виборчої кампанії 2006 року є ініціатором створення громадського об'єднання "Віче України", колишній член "Партії регіонів".