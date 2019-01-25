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      Богословская подала документы в ЦИК для участия в президентских выборах

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      Инна Богословская подала документы в ЦИК
      Инна Богословская подала документы в ЦИК / ukranews.com

      Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах Украины. Политик планирует идти в президенты как самовыдвиженец.

      Бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская пришла в ЦИК в пятницу, 25 января, и передала свое заявление и документы представителям секретариата комиссии.

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      На сегодня ЦИК зарегистрировала двенадцать политиков, которые хотят стать будущим президентом Украины. Кандидаты в президенты могут подавать свои документы в Центризбирком до 3 февраля, регистрация закончится 8-го. Поэтому 9 февраля украинцы получат окончательный список кандидатов в президенты.

      Первый тур президентских выборов состоится 31 марта, а его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. В случае необходимости второй тур состоится 21 апреля.

      Кто такая Инна Богословская?
      Инна Богословская – юрист, экс-депутат Верховной Рады Украины. С декабря 1998 по декабрь 1999 была членом "Партии Зеленых", в следующем году перешла в "Трудовую Украину", с 2001 года стала председателем "Конституционно-демократической партии". Во время избирательной кампании 2006 года является инициатором создания общественного объединения "Вече Украины", бывший член "Партии регионов".

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Инна Богословская
      Источник: 24 Канал
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