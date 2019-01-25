Богословская подала документы в ЦИК для участия в президентских выборах

Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах Украины. Политик планирует идти в президенты как самовыдвиженец.

Бывший депутат Верховной Рады Инна Богословская пришла в ЦИК в пятницу, 25 января, и передала свое заявление и документы представителям секретариата комиссии.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

На сегодня ЦИК зарегистрировала двенадцать политиков, которые хотят стать будущим президентом Украины. Кандидаты в президенты могут подавать свои документы в Центризбирком до 3 февраля, регистрация закончится 8-го. Поэтому 9 февраля украинцы получат окончательный список кандидатов в президенты.

Первый тур президентских выборов состоится 31 марта, а его официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. В случае необходимости второй тур состоится 21 апреля.

Кто такая Инна Богословская?

Инна Богословская – юрист, экс-депутат Верховной Рады Украины. С декабря 1998 по декабрь 1999 была членом "Партии Зеленых", в следующем году перешла в "Трудовую Украину", с 2001 года стала председателем "Конституционно-демократической партии". Во время избирательной кампании 2006 года является инициатором создания общественного объединения "Вече Украины", бывший член "Партии регионов".