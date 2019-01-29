Богословская принесла 2,5 миллиона гривен в ЦИК в черном пакете

Бывшая депутат Верховной Рады Инна Богословская принесла в Центральную избирательную комиссию необходимый взнос для участия в президентских выборах – 2,5 миллиона гривен.

Видео процесса Богословская опубликовала у себя в Instagram в Stories.

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На видео показано, как Богословская сидит на стуле у кассы, возле нее лежит большой черный пакет с пачками денег.

Хотим простым людям показать, как это выглядит,

– сказала кандидат в президенты.

Инна Богословская принесла необходимый залог в ЦИК

25 января Инна Богословская подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах Украины.

Когда состоятся выборы Президента Украины?Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.



Сейчас 35 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. 20-х из них ЦИК зарегистрировала.