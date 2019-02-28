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      Кто такой Руслан Ригованов: биография кандидата в президенты

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      Кто такой Руслан Ригованов - биография кандидата в президенты Украины 2019
      Биография кандидата в президенты Руслана Ригованова / Фото из открытых источников

      Руслан Ригованов – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы в. о. начальника "Севастопольского морского рыбного порта" идет как самовыдвиженец. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Руслана Ригованова

      Родился Руслан Ригованов 31 июля 1974 года в Горловке Донецкой области.

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      Образование – Московский технологический университет (специальность "Менеджмент").

      Что касается карьеры Ригованова, то в открытых источниках очень мало информации о его работе и о самом кандидате в президенты. Однако известно, что Ригованов является основателем общественной организации Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр" и ОО "Украинский народный совет Донецкой и Луганской областей".

      Политик был членом совета МПО Киева от Дарницкого района в "Силе Людей".

      Был исполнительным директором в ООО "Тарансферри" и финансовым директором в "СтеклоПЛАСТ".

      С 2014 года Ригованов работал на общественных началах помощником народного депутата из фракции "Самопомич" Натальи Веселовой. Однако в 2017 году народная избранница уволила Ригованова за его участие в политических шоу на российских телеканалах.

      На момент подачи документов в Центральную избирательную комиссию Ригованов работал исполняющим обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

      Деньги и имущество Ригованова

      В своей электронной декларации за 2017 год политик указал, что получил за год зарплату в размере 80 тысяч 500 гривен. Еще 6 тысяч 800 гривен политик получил, занимаясь независимой профессиональной деятельностью. При этом в наличных кандидат в президенты хранит 8 тысяч долларов.

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      Тем временем жена Ригованова Виктория за год заработала 61 тысячу 500 гривен. Еще 71 тысячу гривен женщина задекларировала как прочие доходы.

      Ригованов вместе с женой по состоянию на 2017 год владели корпоративными правами на сельскохозяйственный обслуживающий кооператив "Консультационно-практическая платформа "Центр развития и поддержки агросектора" и – правами на сельскохозяйственный обслуживающий кооператив "Центр развития рыбных хозяйств и восстановления биоресурсов".

      А в декларации за 2016 год Ригованов фигурировал как начальник "Севастопольского морского рыбного порта".

      Что касается недвижимости, то жена кандидата в президенты является владелицей квартиры в оккупированной Горловке площадью 82,8 квадратных метра. У жены политика также есть офис в Горловке на 16 квадратных метров и два автомобиля – Сhevrolet Takuma UA75z (2007 года выпуска) и ГАЗ 31029 (1996 года выпуска).

      Ригованов с женой владеют Торговым домом "Украинский фарфор" и компанией "Донбассземлересурс".

      Ригованов Веселова Кабмін протести
      Ригованов с Веселовой и коллегами на протесте под Кабмином

      Политическая программа Ригованова

      Политик на посту президента обещает обеспечить гармоничное и эффективное функционирование страны в целом и каждого гражданина в частности. Для этого он предлагает ввести военное положение на всей территории Украины до полного отражения военной агрессии и возвращения оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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      Ригованов также планирует подписать "реальный Общественный договор, в котором будут установлены правила сосуществования, соуправления, соразвития".

      Для улучшения экономики Украины кандидат в президенты хочет провести аудит страны, легализовать "приватизированное олигархами имущество" путем обязательной доплаты к реальной рыночной стоимости приобретенного ими имущества, привести стандарты к единым нормам Европейской системы нормативов.

      Ригованов планирует продолжить движение Украины к членству в НАТО.

      Когда и как пройдут выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидатов в президенты. Но окончательный перечень кандидатов станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то произойдет он 21 апреля.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Публикации Руслан Рыгованов Кандидаты в президенти Статьи
      Источник: 24 канал
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