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      Хто такий Руслан Ригованов: біографія кандидата у президенти

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      Хто такий Руслан Ригованов - біографія кандидата у президенти України 2019
      Біографія кандидата у президенти Руслана Ригованова / Фото з відкритих джерел

      Руслан Ригованов – офіційно зареєстрований кандидат у президенти України. На вибори в. о. начальника "Севастопольського морського рибного порту" іде як самовисуванець. 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

      Біографія Руслана Ригованова

      Народився Руслан Ригованов 31 липня 1974 року в Горлівці Донецької області.

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      Освіта – Московський технологічний університет (спеціальність "Менеджмент").

      Щодо кар’єри Ригованова, то у відкритих джерелах дуже мало інформації про його роботу та й про самого кандидата у президенти. Проте відомо, що Ригованов є засновником громадської організації Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій "Єдиний координаційний центр" та ГО "Українська народна рада Донеччини та Луганщини".

      Політик був членом ради МПО Києві від Дарницького району у "Силі Людей".

      Був виконавчим директором у ТОВ "Тарансферрі" та фінансовим директором у "СтеклоПЛАСТ".

      З 2014 року Ригованов працював на громадських засадах помічником народного депутата з фракції "Самопоміч" Наталії Веселової. Проте у 2017 році народна обраниця звільнила Ригованова за його участь у політичних шоу на російських телеканалах.

      На момент подання документів до Центральної виборчої комісії Ригованов працював виконувачем обов’язків начальника державного підприємства "Севастопольський морський рибний порт".

      Гроші та майно Ригованова

      У своїй електронній декларації за 2017 рік політик вказав, що отримав за рік зарплату у розмірі 80 тисяч 500 гривень. Ще 6 тисяч 800 гривень політик отримав, займаючись незалежною професійною діяльністю. При цьому в готівці кандидат у президенти зберігає 8 тисяч доларів.

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      Тим часом дружина Ригованова Вікторія за рік заробила 61 тисячу 500 гривень. Ще 71 тисячу гривень жінка задекларувала як інші доходи.

      Ригованов разом з дружиною станом на 2017 рік володіли корпоративними правами на сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Консультаційно-практична платформа "Центр розвитку і підтримки агросектора" та – правами на сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Центр розвитку рибних господарств та відновлення біоресурсів".

      А в декларації за 2016 рік Ригованов фігурував як начальник "Севастопольського морського рибного порту".

      Щодо нерухомості, то дружина кандидата у президенти є власницею квартири в окупованій Горлівці площею 82,8 квадратних метра. У дружини політика також є офіс у Горлівці на 16 квадратних метрів і два автомобілі – Сhevrolet Takuma UA75z (2007 року випуску) і ГАЗ 31029 (1996 року випуску).

      Ригованов з дружиною володіють Торговим домом "Український фарфор" і компанією "Донбасземлересурс".

      Ригованов Веселова Кабмін протести
      Ригованов з Веселовою та колегами на протесті під Кабміном

      Політична програма Ригованова

      Політик на посаді президента обіцяє забезпечити гармонійне та дієве функціонування країни в цілому та кожного громадянина зокрема. Для цього він пропонує ввести воєнний стан на всій території України до повного відбиття військової агресії та повернення окупованих Донеччини, Луганщини і Криму.

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      Ригованов також планує підписати "реальний Суспільний договір, у якому будуть встановлені правила співіснування, співкерування, співрозвитку".

      Для покращення економіки України кандидат у президенти хоче провести аудит країни, легалізувати "приватизоване олігархами майно" шляхом обов’язкової доплати до реальної ринкової вартості придбаного ними майна, привести стандарти до єдиних норм Європейської системи нормативів.

      Ригованов планує продовжити рух України до членства в НАТО.

      Коли і як відбудуться вибори президента України? Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів у президенти. Але остаточний перелік кандидатів стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього голову держави: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Руслан Ригованов Кандидати в президенти Статті
      Джерело: 24 канал
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