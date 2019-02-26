Биография Виктора Кривенко: что известно о кандидате в президенты

Кандидат от партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко подал документы в ЦИК 1 февраля 2019 года. Уже 5 февраля Центризбирком зарегистрировал его одним из 44 претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Виктора Кривенко

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Виктор Кривенко родился 9 января 1982 года в Каменском (когда-то – Днепродзержинск). Он является самым молодым кандидатом в президенты в 2019 году.

Образование

Кривенко имеет 3 высших образования.

С 1998 по 2003 год он учился в Днепровском государственном университете по специальности "Финансы", получил квалификацию магистра.

Впоследствии, с 2002 года получал второе высшее образование по специальности правоведение в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого.

После этого 3 года, с 2008 по 2011 год учился в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Там он получил квалификацию магистра и диплом с отличием по специальности "государственное управление в сфере нацбезопасности".

Семья и увлечение кандидата

Виктор Кривенко женат, в браке с женой Еленой имеет двух дочерей – Дарью и Ярину. Увлекается кандидат в президенты историей, философией, баскетболом и теннисом.

Карьера кандидата

Еще будучи студентом, Кривенко работал помощником генерального директора по экономике госпредприятия "Украинский государственный институт по проектированию металлургических заводов" в Днепре. Впоследствии, с марта 2005 по сентябрь 2009 года он работал на должности гендиректора по развитию и инновациям Южмаша.

Виктор Кривенко – выдвиженец от партии "Народный Рух Украины"

После этого Кривенко год проработал заместителем гендиректора Национального космического агентства Украины.

Впоследствии, с марта 2011 по январь 2012 года работал советником гендиректора компании "Укрспецэкспорт", а с февраля 2012 по январь 2013 года – советником гендиректора государственного концерна "Укроборонпром".

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Политическая карьера кандидата

В период с 2012 по 2013 год Кривенко работал на общественных началах советником министра экономического развития и торговли.

После этого, с 2013 по 2014 год политик был советником вице-премьер-министра по вопросам развития индустриальных парков.

С 2014 года Кривенко становится советником министра финансов Украины.

В этом же году политик баллотируется на пост народного депутата Украины от "Самопомочи".

В мае 2017 года Кривенко избрали председателем партии "Народный рух Украины".

Скандалы, связанные с кандидатом

Из "Самопомочи", по спискам которой Кривенко прошел в парламент, его со скандалом исключили, когда он поддержал проект закона относительно децентрализации. После выхода из этой партии Кривенко вступил в "Народный рух Украины" и с ее разрешения присоединился к фракции БПП для создания правительственного большинства.

Кривенко является фигурантом антикоррупционного расследования в отношении лоббирования покупки медицинского оборудования своей бывшей фирмы. Стоимость закупки составляла около 200 миллионов гривен.

Также вызывает интерес заявление политика в отношении залога, который он внес для баллотирования в президенты. Так, Кривенко сказал, что его семья внесла 130,3 тысячи гривен как залог в ЦИК, а остальные средства собрали примерно 130 – 140 человек: члены партии "Народный Рух Украины" и сторонники кандидата.

Состояние кандидата в президенты

Виктор Кривенко указал в декларации земельные участки и дачный дом в Киевской области, квартиру в Киеве, часы, мебель, три автомобиля – Hyunday, Lexus, Mini Cooper и Mercedes-Benz.



Виктор Кривенко

За год Кривенко получил более 260 тысяч гривен зарплаты и почти 253 тысячи гривен на выполнение депутатских полномочий. На банковских счетах Кривенко не хранит средств, а наличными у него – 25 тысяч долларов, 200 тысяч гривен, 15 тысяч евро. У его жены – 25 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.

Программа кандидата в президенты

Кривенко заявляет, что идет в президенты, чтобы "воплотить чаяния десятков тысяч руховцев и миллионов украинцев на лучшую долю".

Виктор Кривенко в кресле президента обещает одержать победу в войне с Россией. Достичь этого он собирается такими шагами: очисткой власти от агентуры Кремля, информаторов спецслужб РФ, боевиков и "агентов влияния" русских церковных подразделений.

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Также Кривенко хочет обеспечить права на владение оружием и вооруженную самозащиту для украинцев.

Военную часть плана освобождения Украины задействуем после кадрового обновления спецслужб, Генштаба и Министерства обороны,

– говорится в программе кандидата.

Также в своей программе кандидат обещает осуществить формирование трехуровневой пенсионной системы с наполнением пенсионного фонда за счет рентных платежей на использование недр норвежской моделью.

Кроме этого, он предлагает внедрить электронное управление и перевести все государственные реестры на блокчейн. По мнению Кривенко, это должно остановить рейдерство и злоупотребления чиновников.

Как будут проходить выборы президента Украины?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.