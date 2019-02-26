01:23
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Биография Виктора Кривенко: что известно о кандидате в президенты

      21 Читати новину українською
      Виктор Кривенко - биография кандидата в президенты Украины 2019
      Виктор Кривенко / Фото из открытых источников

      Кандидат от партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко подал документы в ЦИК 1 февраля 2019 года. Уже 5 февраля Центризбирком зарегистрировал его одним из 44 претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Виктора Кривенко

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      Виктор Кривенко родился 9 января 1982 года в Каменском (когда-то – Днепродзержинск). Он является самым молодым кандидатом в президенты в 2019 году.

      Образование

      Кривенко имеет 3 высших образования.

      С 1998 по 2003 год он учился в Днепровском государственном университете по специальности "Финансы", получил квалификацию магистра.

      Впоследствии, с 2002 года получал второе высшее образование по специальности правоведение в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого.

      После этого 3 года, с 2008 по 2011 год учился в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Там он получил квалификацию магистра и диплом с отличием по специальности "государственное управление в сфере нацбезопасности".

      Семья и увлечение кандидата

      Виктор Кривенко женат, в браке с женой Еленой имеет двух дочерей – Дарью и Ярину. Увлекается кандидат в президенты историей, философией, баскетболом и теннисом.

      Карьера кандидата

      Еще будучи студентом, Кривенко работал помощником генерального директора по экономике госпредприятия "Украинский государственный институт по проектированию металлургических заводов" в Днепре. Впоследствии, с марта 2005 по сентябрь 2009 года он работал на должности гендиректора по развитию и инновациям Южмаша.

      Кривенко

      Виктор Кривенко – выдвиженец от партии "Народный Рух Украины"

      После этого Кривенко год проработал заместителем гендиректора Национального космического агентства Украины.

      Впоследствии, с марта 2011 по январь 2012 года работал советником гендиректора компании "Укрспецэкспорт", а с февраля 2012 по январь 2013 года – советником гендиректора государственного концерна "Укроборонпром".

      Читайте также: Как избиратели ориентируются в политических обещаниях кандидатов в президенты

      Политическая карьера кандидата

      В период с 2012 по 2013 год Кривенко работал на общественных началах советником министра экономического развития и торговли.

      После этого, с 2013 по 2014 год политик был советником вице-премьер-министра по вопросам развития индустриальных парков.

      С 2014 года Кривенко становится советником министра финансов Украины.

      В этом же году политик баллотируется на пост народного депутата Украины от "Самопомочи".

      В мае 2017 года Кривенко избрали председателем партии "Народный рух Украины".

      Скандалы, связанные с кандидатом

      Из "Самопомочи", по спискам которой Кривенко прошел в парламент, его со скандалом исключили, когда он поддержал проект закона относительно децентрализации. После выхода из этой партии Кривенко вступил в "Народный рух Украины" и с ее разрешения присоединился к фракции БПП для создания правительственного большинства.

      Кривенко является фигурантом антикоррупционного расследования в отношении лоббирования покупки медицинского оборудования своей бывшей фирмы. Стоимость закупки составляла около 200 миллионов гривен.

      Также вызывает интерес заявление политика в отношении залога, который он внес для баллотирования в президенты. Так, Кривенко сказал, что его семья внесла 130,3 тысячи гривен как залог в ЦИК, а остальные средства собрали примерно 130 – 140 человек: члены партии "Народный Рух Украины" и сторонники кандидата.

      Состояние кандидата в президенты

      Виктор Кривенко указал в декларации земельные участки и дачный дом в Киевской области, квартиру в Киеве, часы, мебель, три автомобиля – Hyunday, Lexus, Mini Cooper и Mercedes-Benz.

      Кривенко
      Виктор Кривенко

      За год Кривенко получил более 260 тысяч гривен зарплаты и почти 253 тысячи гривен на выполнение депутатских полномочий. На банковских счетах Кривенко не хранит средств, а наличными у него – 25 тысяч долларов, 200 тысяч гривен, 15 тысяч евро. У его жены – 25 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.

      Программа кандидата в президенты

      Кривенко заявляет, что идет в президенты, чтобы "воплотить чаяния десятков тысяч руховцев и миллионов украинцев на лучшую долю".

      Виктор Кривенко в кресле президента обещает одержать победу в войне с Россией. Достичь этого он собирается такими шагами: очисткой власти от агентуры Кремля, информаторов спецслужб РФ, боевиков и "агентов влияния" русских церковных подразделений.

      Читайте также: Сколько кандидатов в президенты забыли в своих программах про Крым и Донбасс

      Также Кривенко хочет обеспечить права на владение оружием и вооруженную самозащиту для украинцев.

      Военную часть плана освобождения Украины задействуем после кадрового обновления спецслужб, Генштаба и Министерства обороны,
      – говорится в программе кандидата.

      Также в своей программе кандидат обещает осуществить формирование трехуровневой пенсионной системы с наполнением пенсионного фонда за счет рентных платежей на использование недр норвежской моделью.

      Кроме этого, он предлагает внедрить электронное управление и перевести все государственные реестры на блокчейн. По мнению Кривенко, это должно остановить рейдерство и злоупотребления чиновников.

      Как будут проходить выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

      blog_ava
      Кендалл Дженнер надела сексуальное платье без нижнего белья: фото
      25 февраля
      426
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Публикации Статьи Виктор Кривенко Кандидаты в президенти
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинка, которая снялась в известном сериале "Спасатели Малибу"
      25 февраля , 23:20 Украинка, которая снялась в известном сериале "Спасатели Малибу"
      126
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      25 февраля , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 172
      Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
      25 февраля , 22:30 Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
      313
      Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      25 февраля , 22:00 Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      Наталія Лебідь 1407
      Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019
      25 февраля , 19:18 Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019
      Яніна Ткачук 1306
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Как храмы УПЦ МП будут переходить к ПЦУ после получения Томоса: известна процедура
       3 января , 20:45
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук