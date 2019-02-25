Біографія Віктора Кривенка: що відомо про кандидата у президенти

Кандидат від партії "Народний рух України" Віктор Кривенко подав документи до ЦВК 1 лютого 2019 року. Вже 5 лютого Центрвиборчком зареєстрував його одним із 44 претендентів на посаду глави держави. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Віктора Кривенка

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Віктор Кривенко народився 9 січня 1982 року у Кам’янському (колись – Дніпродзержинськ). Так, він є наймолодшим кандидатом у президенти у 2019 році.

Освіта

Кривенко має 3 вищі освіти.

З 1998 по 2003 рік він навчався у Дніпровському державному університеті за спеціальністю "Фінанси", отримав кваліфікацію магістра.

Згодом, з 2002 року отримував другу вищу освіту за фахом правознавство у Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

Після цього 3 роки, з 2008 по 2011 рік навчався у Національній академії державного управління при Президентові України. Там він отримав кваліфікацію магістра і диплом із відзнакою за спеціальністю "державне управління у сфері нацбезпеки".

Сім’я і захоплення кандидата

Віктор Кривенко одружений, у шлюбі із дружиною Оленою має двох доньок – Дарину і Ярину. Захоплюється кандидат у президенти історією, філософією, баскетболом і тенісом.

Кар’єра кандидата

Ще бувши студентом, Кривенко працював помічником генерального директора із економіки держпідприємства "Український державний інститут з проектування металургійних заводів" у Дніпрі. Згодом, з березня 2005 по вересень 2009 року він працював на посаді гендиректора з розвитку та інновацій Південмашу.



Віктор Кривенко – висуванець від партії "Народний Рух України"

Після цього Кривенко рік пропрацював заступником гендиректора Національного космічного агентства України.

Згодом, з березня 2011 по січень 2012 року працював радником гендиректора компанії "Укрспецекспорт", а з лютого 2012 по січень 2013 року – радником гендиректора державного концерну "Укроборонпром".

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Політична кар’єра кандидата

У період із 2012 по 2013 рік Кривенко працював на громадських засадах радником міністра економічного розвитку і торгівлі.

Після цього, з 2013 по 2014 рік політик був радником віце-прем’єр-міністра з питань розвитку індустріальних парків.

З 2014 року Кривенко стає радником міністра фінансів України.

У цьому ж році політик балотується на пост народного депутата України від "Самопомочі".

У травні 2017 року Кривенка обрали головою партії "Народний рух України".

Скандали, пов’язані з кандидатом

Із "Самопомочі", за списками якої Кривенко пройшов у парламент, його зі скандалом виключили, коли він підтримав проект закону щодо децентралізації. Після виходу із цієї партії Кривенко вступив до "Народного руху України" і з її дозволу приєднався до фракції БПП для створення урядової більшості.

Кривенко є фігурантом антикорупційного розслідування щодо лобіювання купівлі медичного обладнання своєї колишньої фірми. Вартість закупівлі складала близько 200 мільйонів гривень.

Також викликає інтерес заява політика щодо застави, яку він вніс для балотування у президенти. Так, Кривенко сказав, що його родина внесла 130,3 тисячі гривень як заставу у ЦВК, а решту коштів зібрали приблизно 130 – 140 осіб: члени партії "Народний Рух України" і прихильники кандидата.

Статки кандидата у президенти

Віктор Кривенко вказав у декларації земельні ділянки та дачний будинок у Київській області, квартиру у Києві, годинник, меблі, три автомобілі – Hyunday, Lexus, Mini Cooper та Mercedes-Benz.



Віктор Кривенко

За рік Кривенко отримав понад 260 тисяч гривень зарплати і майже 253 тисячі гривень на виконання депутатських повноважень. На банківських рахунках Кривенко не зберігає коштів, а готівкою у нього – 25 тисяч доларів, 200 тисяч гривень, 15 тисяч євро. У його дружини – 25 тисяч доларів та 200 тисяч гривень.

Програма кандидата у президенти

Кривенко заявляє, що іде у президенти, щоб "втілити сподівання десятків тисяч рухівців і мільйонів українців на кращу долю".

Віктор Кривенко у кріслі президента обіцяє здобути перемогу у війні з Росією. Так, досягти цього він збирається такими кроками: очищенням влади від агентури Кремля, інформаторі спецслужб РФ, бойовиків та "агентів впливу" російських церковних підрозділів.

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Також Кривенко хоче забезпечити права на володіння зброєю та збройний самозахист для українців.

Військову частину плану звільнення України задіємо після кадрового оновлення спецслужб, Генштабу та Міністерства оборони,

– мовиться у програмі кандидата.

Також у своїй програмі кандидат обіцяє здійснити формування трирівневої пенсійної системи із наповненням пенсійного фонду коштом рентних платежів на використання надр за норвезькою моделлю.

Окрім цього, він пропонує впровадити електронне врядування та перевести всі державні реєстри на блокчейн. На думку Кривенка, це повинно зупинити рейдерство і зловживання чиновників.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.