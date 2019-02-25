Скільки кандидатів у президенти забули у своїх програмах про Крим і Донбас

Програми кандидатів у президенти інколи вражають не лише згромадженням усіх можливих обіцянок, але й замовчуванням головних тем. Про Крим і Донецьк у своїх передвиборчих програмах забули 8 із 44 претендентів на головну посаду країни.

Аналітик КВУ Денис Рибачок під час круглого столу у Києві повідомив, що Комітет виборців проаналізував програми кандидатів, пише УНН.

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Так, 8 із 44 кандидатів взагалі не згадували про питання Донбасу у своїх передвиборчих програмах.

Ви не знайдете слово "Крим", ви не знайдете розмов про Луганську і Донецьку області. Чому так сталось, складно сказати. Можливо Росія нав’язує порядок денний, можливо просто забули, або політтехнологи працюють, але факт неприємний,

– повідомив Рибачок.

Окрім того, ще у програмах ще кількох кандидатів немає згадки про переміщених осіб.



Основні дати президентських виборів в Україні